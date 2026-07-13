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cronaca, Sicilia, Siracusa

Siracusa: 38enne denunciato per detenzione ai fini di spaccio

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Durante il quotidiano contrasto al consumo ed allo spaccio di sostanze stupefacenti gli uffici operativi della Questura e dei Commissariati della provincia, gli agenti della Polizia di Stato in servizio alla Squadra Mobile della Questura hanno denunciato un uomo di 38 anni per detenzione ai fini dello spaccio di droga.

Gli investigatori della Squadra Mobile hanno operato a casa del trentottenne una perquisizione domiciliare che ha permesso di rinvenire e sequestrare un barattolo in vetro contenente 20 grammi di marijuana.

Gli uomini diretti dal dott. Monaco, inoltre, hanno perquisito anche un garage nella disponibilità del denunciato dove sono stati rinvenuti altri 39 grammi circa di hashish.

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