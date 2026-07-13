Catania: “Giustizia e Cultura in Dialogo”, bilancio del progetto tra Unict e UDEPE per il reinserimento sociale

Tutto pronto per l’incontro di mercoledì 15 luglio alle ore 11.00 nell’Aula Magna del Palazzo centrale dell’Università per presentare “Giustizia e cultura in dialogo”, il bilancio del progetto tra Unict e UDEPE. Resoconto che fa riferimento al periodo dal 21 aprile al 25 giugno con attività di reinserimento sociale.

L’iniziativa nasce per promuovere percorsi di responsabilizzazione, crescita personale e reinserimento sociale delle persone in carico all’Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna (UDEPE) di Catania, ed è patrocinato dai club Rotary Catania Europa Etica e Legalità e Catania Bellini e della Delegazione FAI di Catania.

Dialogo tra giustizia e cultura

Attività culturali, formative e occasioni di confronto con la comunità accademica hanno favorito il dialogo tra il mondo della giustizia e quello della cultura, valorizzando il ruolo dell’Università come luogo di formazione, inclusione e cittadinanza attiva e riconoscendo nel patrimonio culturale uno strumento di educazione, partecipazione e giustizia riparativa.

Cuore del progetto, il Museo dei Saperi e delle Mirabilia Siciliane diretto dalla prof.ssa Germana Barone. Contesto ideale per una concreta attuazione ai principi ispiratori dell’iniziativa: etica, legalità, appartenenza, conoscenza e cittadinanza attiva.

I partecipanti dell’iniziativa

Protagonisti dell’iniziativa, 12 utenti dell’UDEPE di Catania selezionati per partecipare a un percorso formativo, laboratoriale ed esperienziale con visite guidate all’interno del Museo dei Saperi e delle Mirabilia Siciliane. Un’esperienza volta a fare instaurare un rapporto diretto con i visitatori e favorendo un concreto percorso di recupero della socializzazione.

Le skill acquisite sono strumenti di consapevolezza, competenze culturali di base e nuove occasioni di responsabilizzazione attraverso l’esperienza diretta della conoscenza, della fruizione e della mediazione del patrimonio culturale.

Gli incontri di approfondimento al Museo sono stati tenuti da docenti dell’Università di Catania, responsabili dei musei, delle collezioni e degli archivi rappresentati all’interno del Museo dei Saperi e delle Mirabilia Siciliane.

