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Augusta, Politica, Sicilia

Augusta, Di Mare: l’elezione unanime in Consiglio rappresenta compattezza e responsabilità

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Il Sindaco di Augusta Giuseppe Di Mare fa presente come l’elezione all’unanimità del presidente del Consiglio comunale, Biagio Tribulato, e dei due vicepresidenti, Andrea Lombardo e Giuseppe Tedesco, rappresenti “un clima di grande compattezza, della volontà di camminare insieme e di non escludere nessuno“.

Sono certo che sapranno svolgere il loro ruolo con equilibrio, imparzialità e spirito di servizio, nell’interesse esclusivo della comunità augustana. Voglio sottolineare, inoltre, l’unanimità registrata in Aula, un messaggio positivo che i cittadini ci chiedevano: quello di una politica capace di confrontarsi, collaborare e mettere al primo posto il bene della città.

Adesso è il momento di lavorare, ciascuno nel proprio ruolo, con responsabilità e concretezza per affrontare le sfide che attendono Augusta“.

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