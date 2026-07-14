La Giunta comunale di Sortino ha approvato una delibera, in cui l’amministrazione autorizza il conferimento di un incarico legale per assistere il Comune nella risoluzione in danno del contratto con l’impresa appaltatrice dei lavori di miglioramento e adeguamento sismico della scuola Columba.

E per promuovere un’azione giudiziaria finalizzata al risarcimento dei danni. “Avevo ragione – dichiara il deputato Carlo Auteri – e sono contento che il sindaco mi abbia finalmente ascoltato. Sono soddisfatto e fiducioso per la mia comunità sortinese rispetto alla vicenda della scuola Columba.

Ho contestato e documentato per mesi l’assoluta inefficienza dell’azienda che ha operato al Columba e oggi il Comune ha finalmente intrapreso il percorso che avevo indicato: rescindere il contratto, accertare le responsabilità, chiedere il risarcimento dei danni e creare le condizioni per sbloccare un cantiere fermo troppo a lungo e caratterizzato da lavori eseguiti in maniera approssimativa”.

Il rischio della perdita dei finanziamenti

Il mancato completamento dell’opera espone il Comune al rischio di perdere il finanziamento ministeriale, con l’obbligo di restituire le somme già ricevute.

Per questo, il Comune ha deciso di avviare la procedura prevista dalla legge per risolvere il contratto, contestare formalmente gli inadempimenti dell’impresa e tutelare gli interessi della comunità anche nelle sedi giudiziarie.

“La mia battaglia – dice Auteri – condotta soprattutto nell’interesse dei bambini e delle loro famiglie, non è stata vana. Oggi posso dire che perseveranza e coraggio alla fine pagano. Resta però tanta amarezza, perché non si dovrebbe arrivare a uno scontro così duro per affrontare un problema così importante.

Se si fosse dato ascolto prima alle criticità che avevo evidenziato, probabilmente oggi avremmo già una scuola completata“.

Antefatti della vicenda

Tutto è cominciato quando Auteri ha effettuato un sopralluogo al plesso scolastico con i Carabinieri sostenendo che il Comune avesse certificato la conclusione dei lavori di adeguamento sismico quando invece il cantiere era ancora aperto.

Secondo il deputato, il Comune aveva pubblicato un certificato di fine lavori riferito al 28 agosto 2025, ma sul posto risultavano ancora opere incompiute, aree non fruibili e finiture mancanti.

“Il sindaco Parlato ha compreso, seppure dopo un confronto molto acceso, che il cantiere è stato gestito male e che era necessario cambiare strada per tutelare il Comune. Adesso bisogna accelerare: definire rapidamente la risoluzione del contratto, affidare il completamento dei lavori e restituire finalmente ai bambini di Sortino una scuola sicura, moderna e pienamente funzionante – conclude -.

Il coraggio, alla fine, paga. Ringrazio tutte le istituzioni che mi sono state vicine e hanno sostenuto questa battaglia di buona politica, portata avanti esclusivamente nell’interesse della comunità di Sortino”.





