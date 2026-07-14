Ricostituita a Siracusa l’Opera Nazionale Caduti senza Croce

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A Siracusa rinasce la Sezione territoriale dell’Opera Nazionale per i Caduti senza Croce (O.N.C.s.C.), storica associazione che – da oltre sessant’anni – opera per custodire la memoria di quanti hanno sacrificato la propria vita senza avere una tomba, una lapide o un luogo in cui essere ricordati.

Parliamo di un ente apolitico e apartitico che si fonda sul dovere della memoria, promuovendo la ricerca storica, la divulgazione culturale e le iniziative commemorative, con particolare attenzione al coinvolgimento delle nuove generazioni. L’obiettivo è preservare il ricordo dei Caduti senza Croce, trasformandolo in patrimonio collettivo e in uno strumento di crescita civile.

La sezione di Siracusa come nuovo punto di riferimento

La ricostituzione della Sezione di Siracusa rappresenta un punto di riferimento per studiosi, scuole, associazioni e cittadini interessati ad approfondire la storia del nostro Paese e a promuovere i valori della pace, della dignità umana e della consapevolezza storica.

“Ricordare i Caduti senza Croce non significa celebrare la guerra, ma comprenderne il drammatico costo umano. Significa restituire dignità a coloro che sono rimasti senza una sepoltura e trasmettere alle nuove generazioni il valore della pace, della libertà e della convivenza tra i popoli”.

La Sezione di Siracusa promuoverà:

conferenze,

incontri culturali,

attività didattiche,

cerimonie commemorative

progetti di ricerca storica.

Tutto questo collaborando con le istituzioni, il mondo della scuola e le realtà associative del territorio, per rendere la memoria diventi uno strumento di dialogo, conoscenza e crescita della comunità.

La guida della sezione Siracusa l’Opera Nazionale Caduti senza Croce

A guidare la Sezione territoriale sarà il Presidente Alessandro Maiolino, affiancato dal Vice Presidente Alberto Moscuzza, dal Segretario Francesco Saverio Paci e dall’Addetta alle Pubbliche Relazioni, Cav. Tiziana Vitanza.

L’iniziativa è aperta a chi condivide l’importanza di custodire e tramandare la memoria storica con rigore, equilibrio e rispetto, nella consapevolezza che un popolo capace di conoscere il proprio passato costruisce con

maggiore responsabilità il proprio futuro.