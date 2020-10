Quasi 32 mila nuovi casi di Covid in Italia. Cresce il numero dei decessi nelle ultime 24 ore

Ancora in aumento, ma più lieve rispetto agli ultimi giorni, i casi di Covid in Italia. Sono 31.758 i positivi registrati nelle ultime 24 ore (ieri 31.084), con il nuovo record dei tamponi, 215.886 (800 piu’ di ieri). In forte crescita invece i decessi, 297 (ieri 199), per un totale di 38.618 vittime. Sono 97 le terapie intensive in piu’ (1.843 in tutto), e 972 i ricoveri ordinari (in totale 17.966). E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con più casi è sempre la Lombardia (+8.919), seguita dalla Campania in forte crescita (+3.669, 500 casi in piu’), Piemonte (+2.887), Veneto (+2.697), Toscana (+2.540) e Lazio (+2.289). Unica regione con un aumento a due cifre il Molise, +83. Il totale dei casi sale cosi’ a 679.430.

In aumento i guariti, 5.859 (ieri 4.285), per un totale di 289.426. Per questo rallenta la crescita degli attualmente positivi, +25.600 (ieri +26.595), e sono 351.386. Di questi, 331.577 sono in isolamento domiciliare, 24.531 piu’ di ieri. Infine, la percentuale positivi-tamponi sale al 14,7% (ieri 14,4%).

