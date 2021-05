Siracusa – Alessandro Vasquez oggetto di vile atto di intimidazione

Alessandro Vasquez, segretario provinciale della Filcams Cgil, di Siracusa è stato oggetto di un atto intimidatorio. Il leader della Lega Enzo Vionciullo, ha espresso solidarietà al sindacalista che si è sempre distinto nella difesa dei lavoratori e dei loro posti di lavoro. “Nessuno – dice Vinciullo – può permettersi di intimorire chi si impegna tutti i giorni con generosità a tutela dei lavoratori e del lavoro, soprattutto in un momento così difficile quale quello che stiamo vivendo. Ad Alessandro, all’organizzazione che rappresenta e alla sua famiglia non solo la mia più convinta solidarietà, ma soprattutto l’invito a resistere e continuare la sua battaglia per una equità sociale e lavorativa che nessuno può mettere in discussione, ricorrendo alle intimidazioni. Sono certo che Alessandro continuerà la sua battaglia, sapendo che non è solo, ma che tutto il mondo del lavoro, delle Organizzazioni, dei partiti, dei movimenti è accanto a lui in questo difficile momento”.

Il sindacalista si è visto recapitare un proiettile nel cancello della sua abitazione ed ha subito sporto denuncia.

