Siracusa – “Bike Tour for Trees”, il Lions Club Lentini premiato per i tanti alberi piantumati

LENTINI – Il Lions club di Lentini ha ricevuto il riconoscimento per il service “Piantumazione alberi”, per aver piantato durante la campagna di piantumazione 130 alberelli sul territorio di Lentini, Carlentini e Francofonte. Il riconoscimento è stato consegnato, domenica, a Siracusa nel corso della manifestazione conclusiva promossa dal gruppo “Bike Tour for Trees” che si è conclusa davanti alla Chiesa di San Giovanni alle catacombe. Il premio è stato consegnato dalla presidente della VII circoscrizione Lions, Maria Catalano al presidente del Lions Club di Lentini Angelo Lopresti. La campagna di “Piantumazione di alberelli”in tutta la Sicilia nata dalla collaborazione tra il Distretto Lions 108 YB Sicilia e l’associazione ciclistica dilettantistica “ASD Pianeta Etna Amici in bici” è servita, tramite i Lions di tutta l’Isola per contribuire alla protezione del clima.

L’iniziativa itinerante di premiare il Lions club che in seno a ogni circoscrizione si è attivato piantumando piu’ alberi. La campagna è stata fortemente voluta dal Governatore Maurizio Gibilaro con l’obiettivo di promuovere un service in favore dell’ambiente. Il gruppo “Bike Tour Lions for Trees”, composto da cinque ciclisti in pedalata , con uno a turno alla guida di un automezzo di scorta, è partito lo scorso 15 aprile da Aci Castello per fare il giro delle coste siciliane toccando tutte le province siciliane. Il primo stap è stato a Santa Teresa di Riva e macinando chilometri ha visitato le varie circoscrizione, fino a Siracusa, penultima tappa del cronogramma che farà capolinea il prossimo 26 aprile a Catania. Nella tappa di Siracusa ad accogliere l’arrivo dei cinque atleti capitanati da Maria Cantarella, componente del Comitato Lions Piantumazione Alberi, c’erano l’immediato Past Governatore Francesco Cirillo, la presidente della VII Circoscrizione Maria Catalano, la presidente della zona 19 Katia Chiaramonte, presidenti, officers e soci dei vari clubs. Per l’occasione don Giuliano Gallone, parroco della chiesa di San Giovanni alle catacombe, prima sede del vescovo Marciano, ha accolto la carovana facendolo visitare all’interno dove è avvenuta la consegna de ”l’albero della famiglia” al presidente del Lions club di Lentini Angelo Lopresti. Ai ciclisti è stato donato dal presidente, a nome del club di lentinese, il Guidoncino e un quadretto con l’effige di Sant’Alfio, Patrono di Lentini. “Ringrazio il presidente e i soci del club di Lentini per il traguardo raggiunto e tutti quelli della nostra circoscrizione che stano facendo uno straordinario lavoro sui nostri comuni – hanno detto il past Governatore Francesco Cirillo con la presidente della VII circoscrizione Maria Catalano-. Le piantine sono state donate gratuitamente dai vivai regionali. Il service che ha portato alla piantumazione di alberi su tutta l’isola è stato possibile grazie al protocollo d’intesa stipulato dal governatore del distretto Lions 108 Yb Sicilia, Maurizio Gibilaro, e il dirigente generale del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale, Mario Candore, col fine di promuovere progetti finalizzati alla tutela dell’ambiente. Un grazie al coordinatore dell’area ambiente Giuseppe Martorana, al delegato Gaetano Guida e a tutti i componenti”. Dopo la tappa di Siracusa, la carovana dei cinque pedalatori dopo una piccola pausa si rimetterà in viaggio con destinazione Catania per la premiazione finale.

Comments

comments