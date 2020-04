Siracusa, sanzionata coppia di turisti in giro per la Sicilia

Sono stati fermati all’incrocio di viale Paolo Orsi da una pattuglia dei poliziotti, incuriositi dalla presenza di quel furgone dipinto con colori sgargianti. A bordo una coppia di turisti tedeschi che hanno candidamente ammesso di trovarsi in tour turistico per la Sicilia. Inevitabile la sanzione inflitta dai poliziotti delle Volanti, che si trovavano in strada per far rispettare le vigenti misure di contenimento sanitario, hanno sanzionato due coniugi tedeschi che si trovano in vacanza in Sicilia e che, non rispettando le norme dettate dal Governo e dal Presidente della Regione Sicilia per limitare la diffusione del virus Covid 19, stavano facendo il giro turistico della Sicilia.

A Priolo, invece, i poliziotti del locale commissariato hanno denunciato G.A. , siracusano di 23 anni, sottoposto agli arresti domiciliari, per il reato di detenzione abusiva di armi. L’uomo, a seguito di una perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di 4 cartucce calibro 22.

Nella circostanza, il giovane è stato, altresì, segnalato alla competente Autorità Amministrativa perché trovato in possesso di 16 grammi di marijuana per uso personale.

