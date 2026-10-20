Tensione nelle città, dopo le devastazioni a Milano scatta l’allerta sicurezza: Piantedosi al Comitato di Milano. Infezione di occupazioni da Bologna a Firenze

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MILANO / BOLOGNA / FIRENZE – La scia di violenza e scontro sociale che ha sconvolto il centro di Milano nel fine settimana estende i suoi strascichi giudiziari, politici e di ordine pubblico in tutta Italia, mentre la protesta studentesca e giovanile dilaga in diversi centri metropolitani con occupazioni a catena e allarmi social.

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Fase cautelare a Milano: interrogatori e 10 Daspo urbani

Sul fronte giudiziario milanese, la gip Maria Idria Gurgo di Castelmenardo ha avviato oggi gli interrogatori di garanzia per gli altri sei maggiorenni arrestati domenica. La Procura (con la PM Aurora Stasi e il procuratore Marcello Viola) ha confermato la richiesta di custodia cautelare, sottolineando l’«assenza di remore e la spiccata capacità criminale» dimostrata dai giovani nell’unirsi alle devastazioni. La decisione del giudice è attesa da dopodomani.

Sul fronte della prevenzione, la Questura di Milano ha già firmato 10 Daspo urbani (Dacur) nei confronti di ragazzi fermati con volti coperti, coltellini o con precedenti, vietando loro l’accesso a diverse aree del centro cittadino.

Piantedosi al Comitato di Sicurezza a Milano. Sala: «Serve ascolto, non solo repressione»

Per domattina, mercoledì 21 ottobre alle ore 11, il prefetto di Milano Claudio Sgaraglia ha convocato d’urgenza il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Alla riunione parteciperà straordinariamente anche il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi.

Sul tavolo le misure preventive in vista dei prossimi cortei e il bilancio dei danni al tessuto produttivo. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha confermato la sua presenza ricordando che la risposta non può esaurirsi nell’azione di polizia: «Oltre ai danni materiali, mi ha impressionato la paura nei giovani lavoratori dei negozi colpiti. La repressione è doverosa, ma la politica deve affrontare con saggezza le cause e le origini di questo malessere giovanile senza buonismi». Sala ha annunciato anche la propria adesione alla manifestazione indetta domani dalla Cgil per la coesione sociale.

Mancati incassi fino a 5 milioni a sabato. Allerta psicosi nelle Università

Il grido d’allarme delle categorie economiche arriva da Confesercenti: secondo le stime elaborate dal presidente Nico Gronchi, le chiusure forzate nei centri storici di città come Milano, Roma, Bologna, Firenze e Genova potrebbero costare fino a 5 milioni di euro ad ogni sabato di protesta, superando i 20 milioni nell’ipotesi di un mese di blocchi continui. Confesercenti sollecita l’istituzione di un fondo d’emergenza statale per rimborsare i commercianti danneggiati.

Nel frattempo, sui social network e nelle chat studentesche si è scatenata una vera e propria psicosi rumoristica: segnalazioni di presunte minacce di blitz violenti e incendi mirati ad atenei privati milanesi come IULM e Bocconi hanno spinto molti studenti a rimanere a casa e le segreterie ad alzare la soglia di filtraggio agli ingressi, sebbene le forze dell’ordine stiano vagliando l’effettiva attendibilità di tali messaggi virali.

Onda di protesta nelle scuole: occupazioni a Bologna e Firenze

Mentre a Bologna la gip ha convalidato l’arresto dello studente 21enne fermato negli scontri di sabato (concedendo l’obbligo di firma ed escludendo la gravità indiziaria per la resistenza agli agenti) e si registra l’occupazione della succursale del liceo “Minghetti”, la protesta esplode in modo massiccio a Firenze.

Nel capoluogo toscano gli studenti hanno annunciato l’occupazione coordinata di ben 12 istituti scolastici (tra cui Castelnuovo, Da Vinci, Machiavelli e Rodolico). Nel loro manifesto di protesta gli studenti denunciano i tagli del Governo alla scuola nel triennio 2026-2028, il degrado strutturale degli plessi, le barriere per i disabili e i provvedimenti in materia di istruzione.

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