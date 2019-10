Ufficio Inps e Centro del Primo Impiego, il sindaco Bonfanti: “Basta speculazioni, entrambi restano a Noto”

“L’Ufficio Inps di Noto non si tocca”. Lo dichiara il sindaco Corrado Bonfanti dopo l’incontro avuto questa mattina a Palermo con il dott. Sergio Saltalamacchia, direttore generale Inps Regione Sicilia, durante il quale si è discusso appunto del futuro dell’Ufficio Inps di contrada Santa Croce. “Accordo positivo e di grande prospettiva – spiega il sindaco Bonfanti – tra il sottoscritto e il dott. Saltalamacchia, che ringrazio per la grande disponibilità dimostrata e la visione fuori del comune”.

“Basta – aggiunge poi Bonfanti – speculazioni anche per quanto riguarda il Centro del Primo Impiego ospitato nei locali di via Ruggero Settimo. E’ a Noto ed a Noto rimane. Sto lavorando a un progetto unico in Sicilia e di sicuro successo. I cittadini di Noto e della zona sud della provincia di Siracusa non avranno disagi, anzi miglioriamo il servizio e lo rendiamo più accessibile”.

Comments

comments