AL VIA L’OPERAZIONE “MARE E LAGHI SICURI 2026” DELLA GUARDIA COSTIERA

L’arrivo della stagione estiva si apre all’insegna dell’impegno del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera su tutto il territorio nazionale con l’operazione “Mare e Laghi Sicuri 2026”.

Essa prevede l’incremento delle attività di vigilanza e controllo sia lungo le coste dei comuni rivieraschi per la balneazione, sia in mare sui tratti più sensibili all’impatto ambientale, a tutela dell’incolumità dei bagnanti, della sicurezza della navigazione, dell’ambiente marino, dell’ecosistema e biodiversità marina.

Aree di vigilanza

A livello locale, la Guardia Costiera di Siracusa sarà attiva lungo tutto il Compartimento marittimo che include:

la penisola Magnisi (Comune di Priolo Gargallo) a nord

la foce del Pantano Longarini (Comune di Pachino) a sud, per complessivi 90 chilometri di costa.

In questi tratti impiegherà personale militare, anche degli uffici marittimi di Avola, Marzamemi e Portopalo di Capo Passero, avvalendosi di mezzi navali e terrestri sotto il coordinamento della Direzione Marittima di Catania e su direttiva del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto.

Controlli di balneazione e verifica di assistenti bagnanti

Saranno inoltre vigilate le zone di mare riservate alla balneazione, alla verifica degli di apprestamenti di sicurezza all’interno degli stabilimenti balneari, dei corridoi di lancio e boe delimitanti le acque riservate alla balneazione. Insieme a questi controlli verrà eseguita anche la verifica della presenza degli assistenti bagnanti sulle spiagge libere a cura dei Comuni costieri o, in mancanza, il posizionamento di cartelli monitori indicanti l’assenza del servizio di salvataggio o limitazioni alla balneazione sicura, e la vigilanza dello specchio acqueo dell’Area Marina Protetta del Plemmirio e dei relativi campi boa.

Particolare attenzione sarà posta ai diportisti, per verificare il rispetto delle regole di sicurezza della navigazione, ma sarà attenzionato anche il comportamento dei fruitori di attrezzature ludico-sportive quali SUP, surf, windsurf, kitesurf, ecc…, e di esercenti le attività subacquee sportive e dei centri “diving”.

Locazione e noleggio

Sul fronte della locazione e noleggio di unità da diporto, attività sviluppata nel circondario marittimo di Siracusa, si darà continuità ai numerosi controlli già eseguiti, per contrastare l’abusivismo ed a salvaguardia della sicurezza dei passeggeri trasportati.

I diportisti che si sottoporranno ad una serie di “controlli preventivi” potranno ottenere il “Bollino Blu”, come attestazione della regolarità delle prescrizioni di sicurezza delle unità da diporto evitando una duplicazione dei controlli di sicurezza da parte delle forze di polizia operanti in mare.

Informazioni utili

I comportamenti sul corretto uso del mare contenuti nell’Ordinanza di Sicurezza balneare n. 46/2025 della Capitaneria di porto di Siracusa si possono consultare sul sito istituzionale al link www.guardiacostiera.gov.it, nella sezione “Ordinanze”.

Il Numero Unico delle Emergenze 112 “Numero Blu” delle Emergenze in mare è 1530.