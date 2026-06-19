SIRACUSA – Acqua, FdI attacca Italia: “Accusa gli altri Comuni, ma non spiega il fallimento di Siracusa”

Siracusa – Duro attacco di Fratelli d’Italia al sindaco Francesco Italia sulla questione dei finanziamenti per il settore idrico. Paolo Romano, coordinatore cittadino del partito, contesta le dichiarazioni del primo cittadino e chiede spiegazioni sui risultati ottenuti dall’amministrazione comunale.

“Contraddizione evidente: Italia punta il dito, ma non spiega”

“Leggendo le dichiarazioni del sindaco Francesco Italia emerge una contraddizione evidente”, afferma Romano. “Da una parte attribuisce ad altri Comuni responsabilità legate alla mancata partecipazione o all’esclusione dai finanziamenti. Dall’altra evita accuratamente di spiegare cosa sia accaduto al Comune di Siracusa, che lui stesso amministra”.

Il coordinatore di FdI pone tre domande dirette: “Perché Siracusa non risulta tra i Comuni finanziati? Perché Siracusa non ha ottenuto risorse nell’ambito di queste opportunità? Perché il sindaco continua a puntare il dito contro gli altri senza fornire spiegazioni sui risultati ottenuti dalla sua amministrazione?”.

“Prima efficienza e investimenti, oggi frammentazione e carenze”

Romano evidenzia quella che definisce una contraddizione di fondo: “Prima ci hanno raccontato che il nuovo sistema avrebbe garantito più efficienza, più capacità progettuale e maggiori investimenti. Oggi ci spiegano che il problema sono la frammentazione, le carenze progettuali, la documentazione incompleta e l’assenza dei requisiti”.

“Se davvero il modello che hanno costruito funzionava, allora Siracusa avrebbe dovuto essere il primo esempio dei risultati ottenuti. Invece oggi il sindaco Italia non parla dei finanziamenti ottenuti da Siracusa. Parla degli errori degli altri”, incalza il coordinatore di Fratelli d’Italia.

“Tentativo di scaricare responsabilità altrove”

“È sempre più evidente che siamo di fronte a un tentativo di scaricare altrove responsabilità che riguardano chi ha governato il sistema e chi amministra il capoluogo della provincia”, sostiene Romano, che conclude: “I cittadini di Siracusa meritano una risposta semplice: quali risultati concreti ha portato questa gestione alla città? Il dato politico resta uno solo: il sindaco accusa tutti gli altri, ma non riesce a spiegare cosa abbia ottenuto per Siracusa”.

“Prima di impartire lezioni agli altri Comuni, sarebbe opportuno che Francesco Italia rendesse conto ai siracusani dei risultati della propria amministrazione sul fronte degli investimenti idrici e delle opportunità di finanziamento disponibili”, conclude il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia.