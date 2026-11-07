Approfondimento – Di Mare: «Un progetto a lungo termine per il territorio». Sammartino e Auteri: «Rafforzamento di qualità»

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SIRACUSA – Si è svolta questa mattina la conferenza stampa ufficiale che sancisce l’ingresso del sindaco di Augusta, Giuseppe Di Mare, nelle file della Lega. Un passaggio politico di peso che consolida la presenza del Carroccio nella provincia di Siracusa, alla presenza dei vertici regionali e locali del partito.

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A rompere il ghiaccio è stato lo stesso primo cittadino megarese, che ha voluto sgombrare il campo da letture puramente tattiche, inquadrando l’adesione in una visione prospettica per l’amministrazione della cosa pubblica:

«Non è un’adesione legata alle sfide elettorali. Ci siamo corteggiati e frequentati negli ultimi mesi con una certa assiduità con l’onorevole Sammartino, e ritengo che i tempi fossero maturi. Metterò al servizio la mia esperienza, continuando a migliorare la qualità della vita dei cittadini e a esaltare i modelli di buona amministrazione della nostra Sicilia».

Le reazioni dei vertici leghisti: Sammartino e Auteri blindano l’accordo

Parole di profondo apprezzamento per l’adesione del primo cittadino di Augusta sono giunte dall’onorevole Luca Sammartino, che ha rimarcato il valore strategico della scelta per la provincia aretusea:

«Il mio legame con questa provincia viene da lontano. Oggi con Giuseppe continuiamo un percorso avviato da mesi. Il nostro partito si rafforza non soltanto in termini numerici, ma soprattutto qualitativi. Valorizzare i primi cittadini significa attuare politiche territoriali che ascoltano davvero le comunità».

A chiudere il cerchio degli interventi istituzionali è stato l’onorevole Carlo Auteri, che ha evidenziato l’impatto dell’ingresso di Di Mare sugli equilibri e sulla crescita del partito nel Siracusano:

«L’ingresso di Peppe Di Mare dimostra la voglia e il rispetto nei confronti della nostra provincia per crescere e rappresentarsi al meglio. Di Mare è la dimostrazione assoluta che questo partito punta su persone che lavorano ogni giorno per il territorio. Ha fatto rinascere Augusta ed è una garanzia amministrativa: siamo felici e onorati di averlo nella nostra squadra».

L’evento di oggi segna dunque un passaggio cruciale per il radicamento territoriale della Lega, che punta sulla centralità degli amministratori locali come leva fondamentale di sviluppo per l’intera regione.

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