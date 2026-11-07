Di Mare nella Lega, l’intesa con Auteri: «Innesto di peso che dimostra la crescita del partito nel Siracusano»

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SIRACUSA – Un innesto strategico che conferma la vitalità del partito e la capacità di attrarre amministratori fortemente radicati nel territorio. Con queste parole l’onorevole Carlo Auteri, deputato all’Assemblea Regionale Siciliana, ha commentato ufficialmente l’ingresso di Giuseppe Di Mare, sindaco di Augusta e da oggi commissario provinciale, nelle file della Lega in provincia di Siracusa.

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L’intesa tra Auteri e Di Mare ricostituisce un asse politico solido sul territorio siracusano, proiettando il gruppo dirigente verso i prossimi appuntamenti elettorali e la riorganizzazione della struttura di partito a livello locale.

Il parlamentare regionale ha sottolineato il valore del percorso amministrativo condotto in questi anni dal primo cittadino megarese, evidenziandone la visione d’insieme per l’intero comprensorio provinciale:

«Oggi l’ingresso di Peppe Di Mare dimostra la voglia e il rispetto nei confronti della nostra provincia di crescere e di rappresentarla al meglio. Di Mare è la dimostrazione assoluta che questo partito punta su persone che lavorano tutti i giorni per il territorio e che si spendono per le proprie comunità. Ha dimostrato grande capacità da sindaco e una spiccata visione della provincia, guidando quella rivoluzione che in questi anni ha fatto rinascere la città di Augusta. Rappresenta una garanzia amministrativa e per questo accogliamo con grande gioia e orgoglio il suo ingresso nella nostra squadra».