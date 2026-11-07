Di Mare nella Lega, l’intesa con Auteri: «Innesto di peso che dimostra la crescita del partito nel Siracusano»

SIRACUSA – Un innesto strategico che conferma la vitalità del partito e la capacità di attrarre amministratori fortemente radicati nel territorio. Con queste parole l’onorevole Carlo Auteri, deputato all’Assemblea Regionale Siciliana, ha commentato ufficialmente l’ingresso di Giuseppe Di Mare, sindaco di Augusta e da oggi commissario provinciale, nelle file della Lega in provincia di Siracusa.
L’intesa tra Auteri e Di Mare ricostituisce un asse politico solido sul territorio siracusano, proiettando il gruppo dirigente verso i prossimi appuntamenti elettorali e la riorganizzazione della struttura di partito a livello locale.
Le dichiarazioni dell’onorevole Carlo Auteri
Il parlamentare regionale ha sottolineato il valore del percorso amministrativo condotto in questi anni dal primo cittadino megarese, evidenziandone la visione d’insieme per l’intero comprensorio provinciale:
«Oggi l’ingresso di Peppe Di Mare dimostra la voglia e il rispetto nei confronti della nostra provincia di crescere e di rappresentarla al meglio. Di Mare è la dimostrazione assoluta che questo partito punta su persone che lavorano tutti i giorni per il territorio e che si spendono per le proprie comunità. Ha dimostrato grande capacità da sindaco e una spiccata visione della provincia, guidando quella rivoluzione che in questi anni ha fatto rinascere la città di Augusta. Rappresenta una garanzia amministrativa e per questo accogliamo con grande gioia e orgoglio il suo ingresso nella nostra squadra».
L’inquadramento di Di Mare al vertice provinciale leghista punta dunque a consolidare la rete tra gli enti locali e la rappresentanza all’ARS, segnando un passaggio rilevante per gli equilibri della politica siracusana.
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