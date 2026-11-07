Siracusa: sparatoria davanti a un locale della movida

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Spari nella notte in via Regina Margherita a Siracusa, dove intorno all’una e trenta un uomo ha esploso alcuni colpi di arma da fuoco davanti a un noto locale della movida siracusana, frequentato da giovani.

Secondo una prima ricostruzione, il responsabile, con il volto coperto, sarebbe arrivato a bordo di uno scooter e, dopo aver sparato, si sarebbe rapidamente allontanato, facendo perdere le proprie tracce.

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Fortunatamente non si registrano feriti, nonostante la zona fosse ancora frequentata per la movida del fine settimana.

Sull’accaduto indagano i Carabinieri della Compagnia di Siracusa, impegnati a ricostruire la dinamica e il movente. Al vaglio anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza, che potrebbero aiutare a identificare l’autore degli spari.

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