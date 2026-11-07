Siracusa, Di Mare entra nella Lega e viene nominato commissario provinciale: l’asse con Auteri guarda alle Regionali 2027

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AUGUSTA – L’adesione del sindaco di Augusta, Giuseppe Di Mare, alla Lega Italia Federale si trasforma ufficialmente in un cambio di passo per gli equilibri della provincia di Siracusa. Nel corso dell’incontro politico tenutosi questa mattina, il primo cittadino è stato contestualmente nominato Commissario provinciale della Lega, assumendo la guida del partito sul territorio.

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L’operazione, che segue la rottura di Di Mare con Fratelli d’Italia, sancisce la ricostituzione dell’asse politico con il deputato regionale Carlo Auteri e proietta la struttura di partito verso gli appuntamenti elettorali a lungo termine, in primis le elezioni Regionali del 2027.

I vertici regionali all’ufficializzazione dell’incarico

A testimoniare la rilevanza strategica dell’ingresso di Di Mare nel Carroccio e della sua contestuale nomina alla guida provinciale, erano presenti i principali vertici regionali e nazionali del partito:

Luca Sammartino , vicepresidente della Regione Siciliana;

, vicepresidente della Regione Siciliana; Il senatore Nino Germanà , segretario regionale della Lega;

, segretario regionale della Lega; L’eurodeputato Raffaele Stancanelli.

Con l’affidamento del commissariamento provinciale a Di Mare, il partito punta a riorganizzare la propria presenza nei comuni del Siracusano, consolidando l’asse tra gli amministratori locali e i rappresentanti all’Assemblea Regionale Siciliana e al Parlamento europeo.

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