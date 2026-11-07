Priolo Gargallo, mammografie gratuite il 19 e 20 novembre: torna il camper dell’ASP per lo screening oncologico

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PRIOLO GARGALLO – Due giornate dedicate interamente alla prevenzione oncologica della salute femminile e della popolazione locale. Il 19 e 20 novembre 2026, il camper mammografico dell’ASP di Siracusa farà tappa a Priolo Gargallo, posizionandosi davanti all’ingresso del Centro Sanitario di via Mostringiano. L’iniziativa offrirà mammografie gratuite a tutte le donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni.

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Il servizio rientra nell’ambito della campagna promozionale di screening promossa dall’Azienda Sanitaria Provinciale in sinergia con il Comune di Priolo Gargallo, per incentivarne la diagnosi precoce del tumore della mammella.

Non solo mammografie: screening per il collo dell’utero e colon-retto

L’offerta sanitaria dell’unità mobile sarà integrata con ulteriori percorsi di prevenzione oncologica gratuiti previsti dai protocolli regionali:

Screening cervico-carcinoma : Per le donne di età compresa tra i 25 e i 64 anni sarà possibile prenotare l’esecuzione di Pap-Test e HPV-Test.

: Per le donne di età compresa tra i 25 e i 64 anni sarà possibile prenotare l’esecuzione di Pap-Test e HPV-Test. Prevenzione del tumore del colon-retto: Verranno distribuiti i kit dedicati alla ricerca del sangue occulto nelle feci, rivolti sia a uomini che a donne nella fascia d’età tra i 50 e i 69 anni.

Le dichiarazioni dell’Amministrazione e le modalità di prenotazione

«Come Amministrazione abbiamo sempre sostenuto e continueremo a sostenere con convinzione le iniziative di prevenzione e sensibilizzazione», hanno dichiarato il sindaco Pippo Gianni e l’assessore Gipi Marullo. «La diagnosi precoce è uno strumento fondamentale nella lotta ai tumori e deve essere accessibile, tempestiva e gratuita per tutti. Ringraziamo l’ASP di Siracusa per questa importante opportunità offerta alla nostra comunità».

Per contenere i tempi di attesa ed evitare intoppi logistici, l’accesso alla mammografia avverrà previa prenotazione secondo due modalità:

Online: Tramite credenziali SPID o CIE sul portale istituzionale dell’ASP ( portalesalute.asp.sr.it ) o scansionando il QR-code presente sulle locandine ufficiali. Telefono: Chiamando il call-center dedicato dell’ASP al numero 0931 312525 (tasto 2), attivo dal lunedì al giovedì dalle ore 8:30 alle 12:30.

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