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Avola, cronaca, Sicilia

Avola: sgominato gruppo criminale, sequestrate armi da guerra

Operazione della Polizia di Stato ad Avola: eseguite ordinanze di custodia cautelare in carcere per giovani tra i 19 e i 24 anni. Accusati di ricettazione, detenzione di armi da guerra, lesioni e spaccio di droga. Il gruppo si è reso protagonista di violenze contro gruppi rivali.
Redazione0 Comments1 Min Read

Dalle prime ore di questa mattina la Polizia di Stato sta eseguendo ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di alcuni giovani residenti ad Avola, in provincia di Siracusa, di età compresa tra i 19 e i 24 anni.

Gli arrestati sono accusati a vario titolo di ricettazione, introduzione di materiale illecito all’interno del carcere, detenzione e porto illegale di armi anche da guerra, lesioni personali aggravate e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio.

Violenze e spaccio nel territorio avolese

Il gruppo si è evidenziato per la commissione, anche con la minaccia delle armi, di gravi violenze perpetrate nei confronti di gruppi rivali e per lo spaccio di droga nel territorio avolese.

L’operazione è stata condotta dagli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Siracusa e del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Avola, coordinata dalla Procura della Repubblica di Siracusa.

Nel corso della mattinata sarà diramato un comunicato stampa completo con i dettagli dell’operazione.

By Redazione

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