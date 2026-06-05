Avola: sgominato gruppo criminale, sequestrate armi da guerra

Operazione della Polizia di Stato ad Avola: eseguite ordinanze di custodia cautelare in carcere per giovani tra i 19 e i 24 anni. Accusati di ricettazione, detenzione di armi da guerra, lesioni e spaccio di droga. Il gruppo si è reso protagonista di violenze contro gruppi rivali.