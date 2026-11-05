Catania, spari durante gli arresti domiciliari: 22enne ferito al piede da un pistolero nel quartiere Librino

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CATANIA – Trovarsi sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari non è bastato a mantenerlo al riparo dalle violenze della strada. Un giovane di 22 anni è rimasto ferito a seguito di una vera e propria spedizione punitiva consumatasi all’interno della propria abitazione, situata nel quartiere Librino a Catania.

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Un blitz fulmineo condotto da un aggressore armato di pistola, intromessosi in casa per regolare conti personali rimasti in sospeso.

La dinamica del blitz e il ferimento

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’aggressore si è presentato improvvisamente alla porta dell’appartamento, facendo irruzione e facendo fuoco all’indirizzo del ventiduenne:

L’esplosione dei colpi : Il pistolero ha puntato l’arma verso il basso, raggiungendo il giovane con un proiettile al piede sinistro.

: Il pistolero ha puntato l’arma verso il basso, raggiungendo il giovane con un proiettile al piede sinistro. La fuga: Subito dopo aver fatto fuoco, l’autore dell’agguato si è dato a una precipitosa fuga facendo perdere le proprie tracce tra i palazzi del rione periferico.

I soccorsi e le indagini delle forze dell’ordine

Soccorso e trasportato presso il presidio ospedaliero più vicino, il giovane è stato sottoposto alle cure dei sanitari che gli hanno medicato la ferita d’arma da fuoco, giudicandola guaribile in 25 giorni di prognosi.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per eseguire i rilievi scientifici all’interno dell’abitazione e avviare le indagini. Gli investigatori stanno ricostruendo i contatti recenti della vittima e il movente che ha portato all’irruzione armata in pieno giorno.

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