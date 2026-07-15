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Eventi, Sicilia, Siracusa

CGIL Siracusa uscita dal Comitato Siracusa Pride 

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Dopo Stonewall e Agedo, anche Cgil Siracusa dichiara la sua uscita dal Siracusa Pride 2026.

Decisione arrivata al termine di un approfondito confronto interno sulle modalità con cui è stato definito il percorso di individuazione del testimonial dell’edizione 2026 e sugli esiti di tale percorso non coerenti con alcune delle proprie valutazioni.

Il sindacato fa presente che non intende esprimere giudizi nei confronti delle persone coinvolte né mettere in discussione il diritto degli altri soggetti di compiere autonome determinazioni. Coerentemente con la propria storia dichiara che continuerà a promuovere l’uguaglianza, l’autodeterminazione delle persone LGBTQIA+ e il rispetto della dignità di ogni persona.

L’uscita dal Comitato Organizzatore riguarda esclusivamente l’edizione 2026 del Siracusa Pride e non mette in discussione l’impegno della Confederazione nella tutela dei diritti civili e delle pari opportunità.

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