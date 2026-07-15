Protezione civile comunale ed emergenza caldo: da domani 4 rifugi per persone vulnerabili e turisti

A partire da domani, giovedì 16 luglio, in considerazione dell’emergenza caldo e della nota di pre-allerta diramata dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile, il Comune di Siracusa ha disposto una serie di misure straordinarie e 4 rifugi climatizzati a tutela della salute pubblica in collaborazione con il settore Politiche sociali.

Lo rende noto l’assessore comunale alla Protezione Civile, Sergio Imbrò, che ha coordinato l’attivazione del dispositivo di assistenza previsto dal Piano comunale di protezione Civile.

Punti climatizzati per cittadini e turisti

Da domani e fino a fine stato di allerta saranno operative 4 postazioni climatizzate in punti strategici della città:

Piazza Minerva, nel cuore di Ortigia, con camper climatizzato della Croce Rossa Italiana dalle ore 11,00 alle ore 16,00 destinato in particolare ai turisti e a quanti frequenteranno il centro storico;

Urban Center di via Nino Bixio, situato tra Ortigia e la Borgata, dove la grande sala climatizzata sarà aperta per offrire refrigerio e acqua a chiunque abbia necessità di ripararsi dal caldo;

Uffici comunali delle Politiche Sociali di via Italia 105, individuati come punto di riferimento per i residenti della zona centrale e della parte alta della città; la biblioteca comunale di Belvedere.

“Come lo scorso anno – dice Imbrò – abbiamo deciso di attivare alcuni punti climatizzati facilmente raggiungibili dai cittadini e dai visitatori, dove sarà possibile trovare refrigerio, ricevere assistenza e disporre di acqua. È un intervento concreto di prevenzione, pensato soprattutto per gli anziani, le persone più vulnerabili e quanti, per necessità o turismo, si troveranno a trascorrere molte ore all’aperto“.

Monitoraggio e precauzioni

Mentre sono state allertate le associazioni e volontari della Protezione Civile è già operativo il Centro Operativo Comunale (COC) per il monitoraggio dell’emergenza e il coordinamento delle attività connesse anche all’elevato rischio incendi determinato dalle alte temperature e dalla persistente siccità.

L’Amministrazione comunale rinnova, inoltre, l’invito alla popolazione a limitare gli spostamenti nelle ore più calde della giornata, a mantenersi adeguatamente idratati, evitare attività fisiche all’aperto e prestare particolare attenzione alle persone anziane, ai bambini e ai soggetti fragili.

“Il Comune continuerà a seguire costantemente l’evoluzione delle condizioni meteorologiche, adottando ogni ulteriore misura che dovesse rendersi necessaria per garantire la sicurezza e la tutela della popolazione“, assicurano il sindaco Francesco Italia e l’assessore Sergio Imbrò.