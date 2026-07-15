Pachino: all’alba l’operazione “Granelli Pulita”

Sveglia all’alba per dare un segnale concreto di vicinanza al territorio. Questa mattina, a partire dalle 5.50, il deputato regionale di Forza Italia, Riccardo Gennuso, ha partecipato all’operazione “Granelli Pulita” nella contrada balneare di Granelli, nel territorio di Pachino.

Insieme al sindaco Giuseppe Gambuzza, il parlamentare regionale ha seguito da vicino gli interventi di scerbatura e di rimozione dei rifiuti ingombranti che hanno interessato l’intera area. L’iniziativa punta a restituire decoro a una delle località più frequentate del litorale, con l’obiettivo di garantire ai residenti e ai turisti un ambiente più pulito e accogliente in vista della stagione estiva.

«Essere presenti sul campo alle prime luci del mattino insieme al sindaco Gambuzza è la testimonianza di un impegno costante verso le nostre comunità – ha dichiarato Riccardo Gennuso –. L’operazione “Granelli Pulita” rappresenta un passo importante per la tutela del nostro territorio. Siamo qui per dare una mano concreta e per ribadire che la sinergia tra Regione e amministrazioni locali è fondamentale per affrontare e risolvere i problemi quotidiani dei cittadini».

Al termine delle operazioni, Gennuso e il sindaco Gambuzza hanno rivolto un appello ai cittadini affinché collaborino al mantenimento del decoro della contrada.

«L’impegno delle istituzioni – hanno sottolineato – deve essere accompagnato dal senso civico di tutti. Chiediamo ai cittadini di aiutarci a mantenere pulita Granelli, rispettando le regole per il conferimento dei rifiuti e contribuendo, con comportamenti responsabili, alla tutela di uno dei tratti più suggestivi del nostro territorio».