Incidente Floridia e Solarino: muore un ragazzo di 16 anni, due giovani feriti

Un’altra strage sulle strane del siracusano. Nella notte un ragazzo di soli 16 anni ha perso la vita in un incidente stradale fra strada che collega Floridia e Solarino.

Secondo una prima ricostruzione, al vaglio degli investigatori, sarebbe avvenuto uno scontro con impatto particolarmente violento tra una moto e uno scooter. Le cause sono ancora in corso di accertamento.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per il sedicenne che ha riportato gravissime lesioni non c’è stato nulla da fare, nonostante il tentativo di rianimazione.

Altri conducenti coinvolti

Nell’incidente sono rimasti feriti anche altri due giovani, soccorsi e trasportati in ospedale per ricevere le cure necessarie. Al momento non sono state diffuse informazioni ufficiali sulle loro condizioni di salute.

Sul luogo dello scontro sono intervenuti anche i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi e avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità.

Ennesima tragedia in un territorio che, negli ultimi mesi, è stato scenario di numerosi gravi incidenti. In attesa degli esiti delle indagini diventa necessario riaccendere l’attenzione sul tema della sicurezza stradale.