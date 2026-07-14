Catania: 42 interventi dei vigili del fuoco

Sono stati quarantadue gli nterventi conclusi in tutto il territorio della provincia di Catania.
- 12 Incendi Sterpaglie e Vegetazione
- il più rilevante è stato quello che ha interessato il Comune di Catania nel quartiere di Librino che ha visto coinvolte più squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Catania oltre mezzi e uomini del Comune e della Protezione Civile
- il recupero del corpo di una persona annegata in un invaso nel comune di Bronte ed il recupero di una donna deceduta mentre si trovava ai crateri Silvestri sul versante Sud dell’Etna. E ancora tre bonifica insetti, un intervento per dissesti statici.