Our website use cookies to improve and personalize your experience and to display advertisements(if any). Our website may also include cookies from third parties like Google Adsense, Google Analytics, Youtube. By using the website, you consent to the use of cookies. We have updated our Privacy Policy. Please click on the button to check our Privacy Policy.
Ok, I Agree
Cronaca

Catania: 42 interventi dei vigili del fuoco

0 Comments1 Min Read
Seguici e aiutaci a crescere

Sono stati quarantadue gli nterventi conclusi in tutto il territorio della provincia di Catania.

  • 12 Incendi Sterpaglie e Vegetazione
  • ⁠il più rilevante è stato quello che ha interessato il Comune di Catania nel quartiere di Librino che ha visto coinvolte più squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Catania oltre mezzi e uomini del Comune e della Protezione Civile
  • il recupero del corpo di una persona annegata in un invaso nel comune di Bronte ed il recupero di una donna deceduta mentre si trovava ai crateri Silvestri sul versante Sud dell’Etna. E ancora tre bonifica insetti, un intervento per dissesti statici.

Segui Web Live TV su Google NewsAggiungi wltv alle fonti preferite

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Related Posts