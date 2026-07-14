Noto: Pro Loco celebra la “Giornata Nazionale delle Proloco d’Italia”

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Una ricorrenza con grande riscontro di soci, quella celebrata domenica scorsa dalla Pro Loco di Noto per la “Giornata Nazionale delle Proloco d’Italia”.

Iniziativa dell’UNIPLI, Unione Nazionale Pro Loco d’Italia, cominciata al mattino con il momento del rinnovo del tesseramento 2026 e con l’inaugurazione di una Mostra, per terminare con un momento conviviale.

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Obiettivo della Giornata Nazionale

La Gornata Nazionale delle Pro Loco d’Italia ha l’obiettivo di mostrare l’opera meritoria che i volontari svolgono in tutto il territorio della Nazione con i vari laboratori e le molteplici attività a favore dei soci e dei cittadini simpatizzanti.

Ad aprire il momento conviviale serale il presidente della Pro Loco APS netina, Piero Giarratana, dichiarandosi soddisfatto per l’ampia partecipazione ad un evento che suggella un vincolo d’amore tra gli associati e quello che è il loro intento, ossia l’azione di riscoperta e di tutela delle bellezze di Noto.

Il presidente Giarratana ha ringraziato l’Amministrazione comunale, nella persona dell’assessore Massimo Prado, per la vicinanza all’Associazione, il fattivo direttivo, per l’impegno profuso, e quanti si sono adoperati per realizzare le varie attività associative ed i ragazzi del servizio civile che offrono un supporto non indifferente per il buon funzionamento dell’associazione.