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Ambiente, Priolo Gargallo, Sicilia

Priolo, torna l’allarme odori: «Aria irrespirabile, bruciore alla gola e mal di testa»

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Torna l’allarme qualità dell’aria a Priolo. Nelle ultime ore numerosi cittadini hanno segnalato il ritorno di forti esalazioni, con particolare intensità durante la notte appena trascorsa.

Secondo le testimonianze dei residenti, nell’aria si è diffuso un odore acre che avrebbe provocato diversi disturbi, tra cui secchezza alla gola, bruciore al naso e mal di testa. Una situazione che, denunciano i cittadini, richiama quanto già accaduto in altre occasioni negli ultimi mesi.

Le segnalazioni sono state tempestivamente inoltrate alle autorità competenti affinché vengano effettuate le verifiche del caso e individuata l’origine delle emissioni. I residenti, tuttavia, parlano di una condizione ormai diventata difficile da sopportare e chiedono interventi concreti per evitare il ripetersi di episodi analoghi.

Sul caso è stato interessato anche il sindaco, Gianni, attualmente a Roma per seguire il dossier relativo al finanziamento dell’impianto di biometano. Alcuni cittadini si sono rivolti direttamente al primo cittadino, sollecitandolo a promuovere ulteriori iniziative nelle sedi istituzionali competenti per affrontare quella che definiscono un’emergenza ambientale non più rinviabile.

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