Incidente sulla A19, coinvolto un mezzo SEUS: due operatori ricoverati

Un mezzo di logistica della SEUS – UCR Centrale Operativa del Modulo Regionale Maxiemergenze – è rimasto coinvolto nella notte in un incidente stradale mentre rientrava da un servizio operativo lungo l’autostrada A19.

A bordo del veicolo si trovavano due operatori, Mario e Santina, che sono stati immediatamente soccorsi e trasportati in codice rosso all’Ospedale Umberto I di Enna. Le loro condizioni hanno reso necessario il ricovero e sono costantemente monitorate dalle équipe sanitarie. Secondo quanto comunicato dalla SEUS, entrambi non sono in pericolo di vita.

L’azienda ha diffuso una nota ufficiale con l’obiettivo di informare colleghi, familiari e cittadini, evitando il diffondersi di notizie non verificate e rassicurando sulle condizioni dei due dipendenti.

«Mario e Santina stavano rientrando da un servizio operativo svolto al servizio della collettività. Oggi ogni nostro pensiero è rivolto esclusivamente a loro e alle rispettive famiglie, che abbiamo prontamente contattato e che continuiamo ad aggiornare costantemente sulle loro condizioni. Sono ore di grande apprensione per tutti noi. La nostra speranza è che possano ristabilirsi al più presto e tornare ad abbracciare i loro cari», ha dichiarato il presidente della SEUS, Riccardo Castro.

A nome del Consiglio di amministrazione e dell’intera azienda, la SEUS ha espresso la propria vicinanza ai due operatori, formulando l’augurio di una pronta e completa guarigione. «Siamo certi che la forza, la professionalità e lo spirito di servizio che ogni giorno contraddistinguono il loro lavoro li accompagneranno anche in questo difficile percorso. Tutta la famiglia SEUS è al loro fianco», si legge nella nota.

L’azienda ha inoltre rivolto un sentito ringraziamento ai Vigili del Fuoco, alla Polizia Stradale, ai colleghi intervenuti sul luogo dell’incidente e al personale sanitario dell’Ospedale Umberto I di Enna per la tempestività, la professionalità e la dedizione dimostrate nelle operazioni di soccorso e assistenza.