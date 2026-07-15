Siracusa: due truffe ad anziani. Una sventata e l’altra va a segno

A Siracusa tornano a colpire i truffatori che prendono di mira, nel periodo estivo, soprattutto gli anziani soli. Ieri sono stati registrati due casi: uno concluso con un tentativo fallito grazie alla prontezza della vittima, l’altro è finito con la consegna di gioielli di ingente valore.

In entrambi i casi sono in corso le indagini della Questura che, insieme alla Polizia di Stato, sensibilizza sulle truffe e rinnova l’appello alla prudenza: in caso di telefonate sospette o richieste di denaro e preziosi, è fondamentale non consegnare nulla, contattare immediatamente i propri familiari e chiamare il Numero Unico di Emergenza 112.

I due casi di truffa

Nel primo caso, una donna di 89 anni è stata contattata telefonicamente da un uomo che diceva di essere un avvocato avvocato. Il falso professionista le ha raccontato che il figlio era rimasto coinvolto in un incidente stradale e che, per evitare conseguenze, era necessario consegnare denaro o gioielli a un incaricato che di lì a poco si sarebbe presentato alla porta.

L’anziana ha mantenuto la calma e ha ricordato le campagne di informazione contro le truffe. Di conseguenza ha contattato il figlio e subito dopo la Polizia di Stato, evitando così di cadere nell’inganno. La Squadra Mobile della Questura di Siracusa ha avviato le indagini per risalire ai responsabili.

Il secondo episodio invece ha viso come vittime un uomo di 90 anni e la moglie, contattati da un sedicente carabiniere che li ha informati dell’imminente arrivo di un incaricato per verificare alcuni gioielli, presumibilmente collegati a un furto.

Convinti della veridicità della storia, i due anziani hanno consegnato preziosi di ingente valore all’uomo, che si è poi allontanato facendo perdere le proprie tracce. Solo in seguito hanno compreso di essere stati raggirati e hanno chiesto l’intervento della Polizia.