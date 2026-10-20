Cimiteri sotto assedio: razzie nei cimiteri italiani, rubata anche la dignità dei defunti

Non c’è più rispetto nemmeno per chi non può difendersi. Furti di rame, statue divelte, tombe profanate e oggetti sacri sottratti: quando la criminalità supera ogni limite morale.

C’è un luogo in cui il silenzio dovrebbe essere rispettato, dove il dolore si trasforma in ricordo e dove ogni famiglia cerca un momento di raccoglimento davanti ai propri cari. Quel luogo è il cimitero. Eppure, anche questi spazi sacri sono sempre più spesso al centro di episodi di furto, vandalismo e profanazione che feriscono profondamente le comunità italiane. Le razzie nei cimiteri rappresentano un fenomeno che va ben oltre il semplice danno economico. Dietro la sottrazione di una statua, di un vaso, di un elemento in bronzo o di altri oggetti collocati sulle tombe, si nasconde una ferita che colpisce direttamente la memoria delle persone e il rispetto dovuto ai defunti.

Pubblicità

UN BOTTINO CHE VALE POCO, UN DOLORE CHE NON HA PREZZO. In diversi territori italiani, nel corso degli anni, sono stati segnalati furti di rame, bronzo, decorazioni funerarie, croci, statue e altri manufatti. In alcuni casi, i responsabili agiscono per rivendere i metalli, trasformando persino il dolore delle famiglie in un’occasione di guadagno illecito. Il valore commerciale degli oggetti rubati può essere relativamente modesto. Il danno morale, invece, è enorme. Per una famiglia, una fotografia, una piccola statua o un vaso collocato sulla tomba di una persona amata possono custodire un significato che nessuna somma di denaro è in grado di restituire. Quando una tomba viene danneggiata o profanata, non viene colpito soltanto un bene materiale: viene violato un luogo intimo, costruito attraverso il ricordo, l’affetto e il bisogno umano di mantenere vivo un legame.

LA PAURA DI ANDARE A TROVARE I PROPRI CARI. Per molte persone, recarsi al cimitero significa continuare a prendersi cura di chi non c’è più. Significa portare un fiore, accendere una candela, sistemare una fotografia e ritagliarsi qualche minuto di raccoglimento. Scoprire che qualcuno ha sottratto un oggetto dalla tomba di un genitore, di un coniuge o di un figlio può provocare rabbia, sconforto e un senso profondo di impotenza. A rendere ancora più amaro il fenomeno è la sensazione che persino i luoghi della memoria non siano più al riparo da comportamenti criminali. Per questo motivo, la sicurezza dei cimiteri non può essere considerata una questione secondaria, né può essere affrontata soltanto dopo che si è verificato un episodio grave.

CONTROLLI, PREVENZIONE E RESPONSABILITÀ. Contrastare le razzie richiede un impegno concreto da parte delle amministrazioni comunali e degli organismi competenti. Una maggiore vigilanza, sistemi di videosorveglianza nei punti consentiti, illuminazione adeguata, controlli sugli accessi e verifiche sulla provenienza dei materiali metallici possono contribuire alla prevenzione. È inoltre importante che i cittadini segnalino tempestivamente eventuali danneggiamenti o movimenti sospetti alle autorità, evitando iniziative personali che possano mettere a rischio la propria sicurezza. Occorre anche ricordare che la sottrazione di oggetti dalle tombe, quando ne ricorrono gli estremi, può integrare specifici reati contro il patrimonio e il rispetto dovuto ai defunti. La qualificazione giuridica dipende dalle circostanze concrete e spetta alle autorità competenti.

NON È SOLTANTO UN FURTO: È UNA QUESTIONE DI CIVILTÀ. Una società si misura anche dal rispetto che dimostra verso i propri morti. I cimiteri custodiscono storie familiari, sacrifici, tradizioni e pagine della memoria collettiva. Profanarli per ricavarne un guadagno significa calpestare un patrimonio umano che appartiene a tutti. Non bisogna generalizzare né trasformare ogni episodio in un allarme indiscriminato. Ma non si può nemmeno minimizzare la gravità di questi fatti, soprattutto quando colpiscono persone già provate dal lutto. La domanda, allora, è inevitabile: quale valore attribuiamo alla dignità umana se arriviamo a violare persino i luoghi in cui riposano i nostri cari? Le istituzioni hanno il dovere di intervenire, le autorità quello di indagare e la società civile quello di non abituarsi all’indifferenza. Perché una statua può essere ricomprata, un vaso può essere sostituito e una lapide può essere riparata. Ma il dolore provocato a una famiglia che scopre violata la tomba di una persona amata non si cancella con una semplice denuncia. Il rispetto per i defunti non è una formalità. È il riflesso della nostra civiltà. E quando persino il silenzio dei cimiteri viene violato per avidità, a essere profanata è anche la coscienza di chi resta

Ricevi le notizie di WLTV su Telegram, appena escono: iscriviti al canale