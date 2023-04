Ennesimo incidente mortale sul lavoro, a Brienza (PZ). Il cordoglio dell’Ugl Basilicata

Potenza, 13 aprile 2023 – “Esprimiamo il cordoglio dell’Ugl alla famiglia dell’operaio di 45 anni morto mentre era al lavoro in una cava ubicata in contrada Pozzi a Brienza, in provincia di Potenza. L’operaio stava scaricando materiali inerti da un camion e sarebbe caduto da un’altezza di circa 50 metri. Siamo di fronte a una vera e propria strage sul lavoro, che non è possibile tollerare. Pertanto, come sindacato Ugl, chiediamo alle istituzioni nazionali e locali di attuare interventi per intensificare i controlli sui posti di lavoro. È fondamentale, inoltre, rafforzare la formazione e la cultura della sicurezza sul lavoro per prevenire simili tragedie. La manifestazione dell’Ugl ‘Lavorare per vivere’ ha l’obiettivo di porre l’attenzione dell’opinione pubblica e del Governo sul fenomeno in atto per ribadire ancora una volta basta stragi sul lavoro”. Lo ha dichiarato in una nota Florence Costanzo, Segretario Regionale Ugl Basilicata a nome di tutta l’organizzazione sindacale lucana, in merito all’incidente sul lavoro avvenuto a Brienza nel Potentino, in cui ha perso la vita un operaio di 45 anni.

