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Catania, Notizie, Sicilia

Catania – Piazza Caduti dei Vigili del Fuoco, svelata la nuova targa dopo gli atti vandalici

Redazione0 Comments1 Min Read

Questa mattina, alle dodici, è stata svelata la nuova targa toponomastica della piazza dedicata ai Caduti dei Vigili del Fuoco, un luogo che nei giorni scorsi era stato deturpato da atti vandalici. Gli interventi di pulizia e riqualificazione hanno restituito decoro a uno spazio simbolico per la città.

Alla cerimonia hanno preso parte le autorità comunali, i familiari dei Vigili del Fuoco caduti e una rappresentanza del Corpo, guidata dal Comandante provinciale Felice Iracà. Un momento breve ma carico di significato, pensato per ribadire il valore del sacrificio di chi ha servito la comunità fino all’ultimo istante.

By Redazione

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