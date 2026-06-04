Siracusa, si apre una voragine e vi finisce dentro un’auto

Momenti tragicomici nel pomeriggio di oggi all’incrocio tra via Von Platen e viale Teocrito, dove un’automobile è rimasta intrappolata in una voragine apertasi improvvisamente nell’asfalto.

Il conducente di una Hyundai stava attraversando l’incrocio dopo che il semaforo era passato al verde quando, senza alcun preavviso, il manto stradale ha ceduto sotto il peso del veicolo. La vettura è sprofondata con la ruota anteriore sinistra all’interno della cavità, rendendo impossibile proseguire la marcia.

L’automobilista, visibilmente sorpreso e scosso dall’accaduto, non ha riportato conseguenze fisiche, ma è stato necessario l’intervento degli agenti della polizia locale, giunti sul posto per prestare assistenza e mettere in sicurezza l’area.

L’episodio ha attirato l’attenzione di numerosi passanti e automobilisti in transito. Saranno ora necessari accertamenti tecnici per individuare le cause del cedimento dell’asfalto e verificare eventuali rischi per la circolazione nella zona.

La carreggiata interessata è stata temporaneamente delimitata in attesa degli interventi di ripristino.