Florence Costanzo nuovo Consigliere Nazionale Ugl.

Il Segretario Generale dell’Ugl, Paolo Francesco Capone ha nominato componente del Consiglio Nazionale Confederale dell’o.s., Florence Costanzo.

“E’ certamente un orgoglio per la Basilicata avere un nuovo Dirigente Sindacale, donna, in seno al Consiglio Confederale Nazionale – dichiarano congiuntamente i Segretario delle Unioni Territoriali del Lavoro di Matera e Potenza, Pino Giordano e Giuseppe Palumbo – ma non è tutto, il nostro sindacato guarda avanti, sempre più al futuro, nell’ottica del rinnovamento meritocratico, nell’interesse primario dei lavoratori. Florence Costanzo, attuale Segretario Regionale della federazione metalmeccanici, è frutto di battaglie quotidiane che con eccellenti risultati si è guadagnata stima e fiducia dell’intera Confederazione conditio dall’ottimo lavoro di riposizionamento portato avanti da tutto il gruppo dirigente lucano. Per l’Ugl in Basilicata è una grande soddisfazione vedere il proprio territorio, con le sue caratteristiche, problematiche e specificità rappresentato a livello nazionale anche e soprattutto da una donna. Per questo, al nuovo quadro sindacale – concludono Palumbo e Giordano -, và un vivo ringraziamento per il lavoro svolto fino ad oggi con l’augurio di proseguire con la stessa determinazione nel voler raggiungere sempre nuovi obiettivi al fianco delle imprese ad a difesa dell’occupazione locale e nazionale”.

Potenza, 19 aprile 2021

