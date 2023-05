Francesco Italia candidato sindaco ha presentato gli assessori designati

Presentati, questa mattina, gli assessori designati dall’attuale sindaco della città di Siracusa e candidato alle elezioni amministrative del 28 e 29 maggio 2023, Francesco Italia, che lo accompagneranno e sosterranno per la corsa al Palazzo Vermexio.

“Francesco Italia Sindaco”, “Movimento Oltre”, “Noi per la città” e “Siracusa più verde”. Con quattro liste e più di 100 candidati a sostegno, Francesco Italia ha dichiarato: <<Anche per queste amministrative ho scelto di avere al mio fianco cinque professionisti di grande spessore sia umano sia professionale ed una schiera di candidati preparati e con tanta, tantissima voglia di fare e fare bene per la città>>.

In occasione dell’incontro Italia ha ringraziato gli assessori in carica dell’attuale giunta, per sia per il lavoro svolto sia per quello che stanno continuando a svolgere e per la loro presenza <<Siamo una squadra e continueremo ad esserlo a “viso aperto”>>.

Ecco le prime dichiarazioni degli assessori designati.

Teresella Celesti, classe 1962 attuale dirigente scolastico I.I.S. “Luigi Einaudi”: << Quando si parla di scuola si parla della città intera, in quanto la scuola appartiene a tutti ed è per ciascuno. La città non può che essere il teatro delle azioni dei giovani e non soltanto >>.

Giuseppe Gibilisco, classe 1979, campione mondiale di salto con l’asta a Parigi Saint-Denis 2003 e bronzo olimpico ad Atene 2004: << Non parlo una lingua politica ma quella dello sport, e quindi prettamente fattiva. Se sarò assessore, farò sì che lo sport sia un diritto per tutti, e soprattutto gratuito >>.

Barbara Ruvioli, classe 1976 ex funzionaria presso l’Agenzia Regionale Protezione Ambientale Sicilia (ARPA) e docente I.I.S.S. “M.F. Quintiliano”: <<Mi sono occupata di ambiente per tanti anni e spero di poter mettere la mia esperienza al servizio dell’amministrazione e della città. Penso che il mondo dei giovani rappresenti la realtà che dobbiamo formare e portare avanti. Il mondo della scuola mi permette di avere un’importante visione sulla città>>.

Salvatore Consiglio, classe 1972, funzionario bancario: <<Ho lavorato per anni fuori da Siracusa, e questo mi ha permesso di osservare dell’esterno cosa accadeva nella città. L’esperienza amministrativa di Francesco Italia è stata di tutto rispetto. Ho apprezzato come il sindaco e la sua amministrazione abbiano affrontato tematiche che altri non avrebbero saputo affrontare con la stessa energia e determinazione>.

Giancarlo Pavano, classe 1964, docente presso I.S. “A.Rizza” ed esperto in progetti educativi di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo: <<Conosco il mondo dei giovani da parecchi anni, e la mia esperienza mi dice che i ragazzi in questo momento hanno bisogno di ritrovare il concetto di educazione e di metterlo al centro dell’apprendimento, quindi della scuola e del sociale. Per fare questo, dobbiamo sostenere le famiglie. I ragazzi hanno bisogno di punti di riferimento. È nella differenza che i giovani devono trovale la motivazione per proseguire nella ricerca del loro scopo nella vita>>.

Francesco Italia, ha poi aggiunto: <<Si continua a lavorare su quanto fatto in questi cinque anni, con un entusiasmo rafforzato dalla consapevolezza di poter fare ancora la differenza incidendo positivamente sul futuro della nostra comunità>>.

