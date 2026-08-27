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Cronaca, Italia, Messina, Sicilia

Furto al MuMe di Messina, i 4 custodi erano in servizio durante il colpo

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Si aprono spiragli verso la vicenda del furto avvenuto al Museo MuMe di Messina. Dopo le ipotesi della banda inesperta, il movente a scopo mafioso e i provvedimenti verso i dipendenti in servizio quel giorno arriva un altro indizio per le indagini: i custodi si trovavano regolarmente al proprio posto, all’interno del museo.

I quattro custodi, infatti, erano in servizio durante il furto. A confermarlo, le immagini del sistema di video-sorveglianza e smentirebbero le voci secondo cui almeno uno dei custodi si sarebbe allontanato per partecipare alla processione della Vara, in piazza Duomo.

Arriva anche la conferma che il sistema d’allarme è scattato durante l’intrusione dei ladri e che è stato disattivato da uno dei custodi ritenendolo un falso contatto come riferito agli investigatori che stanno indagando.

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