Ladro in bicicletta, arrestato dai poliziotti

In sella a una bicicletta vintage avrebbe tentato dapprima di rapinare una donna e successivamente ha consumato il furto in un’auto. Sono stati gli agenti delle Volanti ad arrestare Massimo Toromosca, siracusano di 45 anni, per il reato di tentato furto. Alle ore 20.40 di ieri, gli agenti sono intervenuti in via Lombardia per la segnalazione di una tentata rapina, ai danni di una donna, da parte di un uomo a bordo di una bicicletta.

Qualche minuto dopo, è giunta alla sala operativa la segnalazione di un tentativo di furto su un’autovettura, ad opera di un uomo a bordo di una bicicletta, avvenuto in via Acradina. La vittima del secondo reato ha seguito l’uomo sino in via Sardegna, dove quest’ultimo è stato bloccato dagli agenti. Toromosca è stato condotto nel carcere di Cavadonna.

La bicicletta, stile vintage, utilizzata per compiere i reati, anch’essa probabile provento di furto, è stata posta sotto sequestro.

Ancora un’altra rapina messa a segno ai danni di un esercizio commerciale del capoluogo. Alle ore 23.30 di ieri, gli agenti delle Volanti sono intervenuti in un esercizio commerciale sito in viale Zecchino ove, poco prima, un giovane, con il volto travisato e armato di coltello, si è fatto consegnare la somma di 170 euro dileguandosi per le vie limitrofe. Indagini in corso.

