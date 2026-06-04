Scuola Columba, Auteri: “Sparito il materiale di risulta, ho le prove”

Sortino – Materiale di risulta scomparso dal cantiere della scuola G.M. Columba. A denunciarlo è il deputato regionale Carlo Auteri, che punta il dito contro la gestione di un finanziamento da 3.000.300 euro, la presenza della Intel S.r.l. e le prove fotografiche raccolte dai Carabinieri. «Non è solo una questione tecnica: qui si parla di lavori fantasma, imbrogli e offese alle istituzioni», attacca il parlamentare.

Il sopralluogo: “Il materiale è sparito”

Stamattina Carlo Auteri si è recato alla scuola G.M. Columba e ha constatato la sparizione del materiale di risulta. La ditta che esegue i lavori del nuovo istituto, finanziato per 3.000.300 euro, sostiene di non saperne nulla. Dagli uffici arrivano risposte evasive: «Forse lo sanno ma non lo vogliono dire», riferisce Auteri. «Io so già chi è stato».

“State scherzando col fuoco”

«Voi state continuando a scherzare col fuoco, a offendere le istituzioni», attacca il deputato. Il reparto ambientale dei Carabinieri ha fotografato tutto il materiale presente nella scuola, poi sparito all’improvviso. L’unica ditta autorizzata a rimuoverlo era la Intel S.r.l., assente dal cantiere da mesi. «Avete mandato una lettera intimando di iniziare i lavori? Vi siete svegliati all’improvviso?», ironizza Auteri.

Lavori fantasma e rendicontazioni sospette

«Abbiamo le prove di quello che abbiamo detto. Abbiamo le prove dei lavori che non avete fatto, che avete rendicontato», incalza il deputato. Auteri parla di un atteggiamento «vergognoso» e avverte che non si può giustificare il completamento del lavoro con tutti questi imbrogli. Annuncia poi che chiederà agli uffici e al responsabile del cantiere il certificato di smaltimento a nome della Intel S.r.l., per dimostrare se il materiale è stato rimosso il 1, 3 o 4 giugno.

Le fotografie e l’appello

«Io ho le fotografie di tutto quello che è accaduto», conclude Auteri. Il deputato lancia un appello a chiunque abbia davvero tolto il materiale: farsi avanti e spiegare cosa sia accaduto.

Caso Columba: tra politica e cronaca giudiziaria

La vicenda si aggiunge al percorso già turbolento del parlamentare, tra inchieste, polemiche e battaglie territoriali. Una denuncia pubblica che rilancia il caso della scuola G.M. Columba e mette sotto accusa gestione del cantiere, ditta scomparsa e presunti lavori mai eseguiti. Auteri si conferma protagonista di una battaglia che intreccia politica locale, trasparenza amministrativa e cronaca giudiziaria.