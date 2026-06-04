Catacomba di Santa Lucia, visite al buio ogni sabato di giugno

SIRACUSA – Una visita guidata sensoriale nella Catacomba di Santa Lucia: torce, piccoli lumini, penombra. Un modo diverso per entrare in questi spazi e comprenderli come luogo di sepoltura e di preghiera per le prime comunità cristiane. Sabato 6 giugno, primo appuntamento con “Dal Buio alla Luce”, evento organizzato dalla società Kairos in collaborazione con l’Ispettorato per le Catacombe della Sicilia Orientale, la Custodia delle Catacombe dell’Arcidiocesi di Siracusa e l’associazione L’isola del dialogo.

Storie e memorie: rifugio nella seconda guerra mondiale

Durante il percorso sarà possibile scoprire anche storie e memorie della città: durante la seconda guerra mondiale alcune persone cercarono rifugio proprio in queste gallerie. Il viaggio nelle profondità di Siracusa si concluderà con un passaggio sul tema di luce e ombra legato al Seppellimento di Santa Lucia di Caravaggio.

Un’esperienza sensoriale unica

Non una semplice visita guidata, ma un’esperienza da vivere con gli occhi e con l’anima. Un viaggio tra le gallerie sotterranee che hanno custodito per secoli il corpo della Santa della Luce, per seguire le orme dei primi cristiani. Cercando i segni impressi sulla pietra antica, risvegliando i sensi e il fascino eterno di questo luogo sacro. Un’esperienza fuori dal comune per conoscere quella che è considerata la catacomba più antica di Siracusa.

Calendario e modalità di partecipazione

Ogni sabato del mese di giugno – 6, 13, 20, 27 – con inizio alle ore 17.30. La visita guidata al buio all’interno di uno dei cimiteri cristiani più suggestivi di Siracusa. Accompagnati da una guida esperta sarà possibile scoprire i segreti della catacomba, vivendo un emozionante percorso in un modo unico e coinvolgente.

L’appuntamento è alle ore 16.45 davanti l’ingresso delle catacombe in piazza Santa Lucia a Siracusa. La prenotazione è obbligatoria.

Info e prenotazioni

info@kairos-web.com

Tel. 0931.64694 / 347.5815794 (dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30)