Lotta alla Sma, Calderone (FI): passa la norma che finanzia il farmaco Zolgesma

Palermo, 24/03/2021: Il Parlamento siciliano ha appena approvato la norma proposta dall’on. Tommaso Calderone, che permetterà ai bambini residenti in Sicilia affetti da atrofia muscolare spinale (Sma) di accedere a carico del sistema sanitario al farmaco Zolgesma, fondamentale per la regressione della malattia.

“È andata. Non posso descrivere le mie emozioni dopo il voto in Aula. Dico soltanto che per la prima volta da quando sono deputato, ho pensato che ogni sacrificio, ogni amarezza, ogni lacrima oggi hanno trovato compenso. Ringrazio tutti i Gruppi parlamentari, il Governo, l’assessore Razza e, soprattutto, Gianfranco Miccichè che più di tutti, con me, ha voluto questa norma. Oggi la Sicilia è davanti a tutti. Ci ho creduto da subito e ho battuto scetticismo e cattiveria”. Così afferma il Capogruppo di Forza Italia all’ARS, Tommaso Calderone.

