Manovra 2027: soglie, condizioni e requisiti. Chi vince e chi perde su Irpef, Bollo e Affitti

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ROMA – La Manovra economica per il 2027 ha superato il vaglio della Ragioneria Generale dello Stato. Il testo, composto da 157 articoli e con un valore complessivo di circa 26 miliardi di euro, è stato trasmesso dal Ministero dell’Economia alla Presidenza del Consiglio, pronto per l’invio al Quirinale e il successivo esame parlamentare.

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Nonostante l’approvazione del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2026 e la bollinatura contabile, per i cittadini è fondamentale comprendere che non si tratta ancora del testo definitivo e, soprattutto, che le misure annunciate – dagli sconti Irpef alle esenzioni – non sono generalizzate ma legate a precise soglie di reddito, caratteristiche tecniche e condizioni temporali. Come per i dossier esteri sulle inchieste ambientali o le tutele costituzionali[cite: 6, 7], la distinzione tra principio e applicazione reale è essenziale per evitare false aspettative.

Irpef: il vantaggio dipende dalla quota sopra i 50mila euro

La modifica sull’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche non consiste nell’applicazione del 33% sull’intero reddito, ma nell’estensione del secondo scaglione: l’aliquota del 33% sostituirebbe quella del 43% solo sulla quota di reddito compresa tra 50mila e 55mila euro. È questa differenza di dieci punti a determinare il risparmio fiscale:

Reddito fino a 50mila euro : Nessun beneficio aggiuntivo da questa specifica misura.

: Nessun beneficio aggiuntivo da questa specifica misura. Reddito di 51mila euro : Riduzione dell’Irpef lorda di 100 euro annui.

: Riduzione dell’Irpef lorda di annui. Reddito di 53mila euro : Riduzione di 300 euro .

: Riduzione di . Reddito da 55mila euro in su: Raggiungimento del vantaggio massimo di 500 euro l’anno.

Il riferimento è all’imponibile fiscale, non alla retribuzione annua lorda, distinzione cruciale per calcolare il netto effettivo in busta paga.

Bollo auto: esenzione strutturale, ma non per tutti i mezzi

La manovra punta a rendere permanente l’esenzione dalla tassa automobilistica, ma entro limiti rigorosi definiti anche dal decreto n. 162 del 17 settembre 2026 e dalle guide dell’ACI:

Potenza : Riservata ad auto e veicoli fino a 80 kW e ai motocicli.

: Riservata ad auto e veicoli fino a e ai motocicli. Veicolo : Il beneficio riguarda un solo veicolo per persona fisica.

: Il beneficio riguarda per persona fisica. Scadenze: L’ACI precisa che i pagamenti dovuti entro il 2026 vanno effettuati anche se coprono periodi del 2027; pagare nel 2027 non trasforma un debito pregresso in un versamento esente.

Affitti: cedolare ridotta solo per i nuovi contratti

Novità importanti per il settore immobiliare, ma limitate ai nuovi contratti a canone concordato stipulati dal 2027:

Aliquota ordinaria concordato : Scenderebbe dal 10% al 5% .

: Scenderebbe dal 10% al . Aliquota giovani : Riduzione all’ 1% se l’inquilino ha meno di 36 anni al momento della stipula.

: Riduzione all’ se l’inquilino ha meno di 36 anni al momento della stipula. Negozi: Cedolare al 21% per nuovi contratti 2027 su immobili commerciali fino a 200 mq (al 10% nei capoluoghi di città metropolitane).

Il testo introduce rigorosi limiti anti-elusione: l’agevolazione non si applica se tra le stesse parti e sullo stesso immobile era in corso, al 30 settembre, un contratto non scaduto e interrotto anticipatamente. Contano, dunque, data, canone e storia contrattuale dell’immobile.

Tobin Tax e Pensioni: aumenti e fondi da definire

Il disegno di legge prevede anche interventi sulle entrate e sulle coperture, tra cui:

Tobin Tax : Raddoppio dallo 0,4% allo 0,8% sul valore delle transazioni interessate e aumento per le negoziazioni ad alta frequenza.

: Raddoppio dallo 0,4% allo sul valore delle transazioni interessate e aumento per le negoziazioni ad alta frequenza. Pensioni: Istituzione di un fondo da 850 milioni annui nel triennio 2027-2029 per interventi di sostegno all’uscita dal lavoro. Le misure concrete sono rimandate a successivi provvedimenti legislativi.

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