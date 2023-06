Melilli, problema servizi erogati dall’ASP attraverso il CUP del Poliambulatorio. Carta: “Avviati i contatti con i vertici dell’Azienda.

Il Sindaco di Melilli, On. Carta, prende posizione in merito alle criticità riscontrate da parte della comunità del borgo ibleo inerente l’accesso ai servizi, di pertinenza dell’Azienda Sanitaria Provinciale, da garantire attraverso il CUP, Centro Unico di Prenotazione dislocato nel Poliambulatorio di Via “Martiri di Via Fani”.

Invitati i vertici dell’Asp di Siracusa a Melilli, la settimana prossima, per verificare tutti i servizi che il poliambulatorio del Centro, e le sezioni distaccate di Villasmundo e Città Giardino, erogano nel territorio comunale.

“Prendo atto di una difficoltà oggettiva che ha, oggi, l’Azienda Sanitaria Locale nel garantire efficienza in merito all’erogazione dei servizi sanitari attraverso i CUP.

La carenza del personale che attanaglia la sanità in Sicilia si ripercuote sui cittadini che, ovviamente, non comprendono ritardi su ritardi in riferimento all’accesso alle prestazioni richieste” – chiosa il Primo Cittadino Giuseppe Carta – “Per questo sin da oggi ho avviato un’interlocuzione con i dirigenti dell’Azienda per dare risposte concrete ai miei concittadini che vivono la difficoltà.

L’istituzione di un Tavolo tecnico permetterà a tutte le istituzioni coinvolte di trovare, velocemente, soluzioni idonee”.

Comments

comments