Natura Sicula, lettera a Conte: “Aprite la Natura”

Lettera aperta della Federescursionismo Sicilia, scritta insieme a “Natura Sicula” e “Astrid Natura”, al premier Conte per sottolineare che l’escursionismo è molto più sicuro delle attività che stanno per riaprire, in quanto la natura assicura il distanziamento sociale, irrobustisce il sistema immunitario, decongestione le zone urbane, riavvia l’economia, dona benessere fisico e mentale.

All’ill.mo Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte

e p.c.

al Ministro della Sanità Roberto Speranza

al Ministro dell’Ambiente Sergio Costa

al Ministro del Turismo Dario Franceschini

al Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci

alla stampa

La presente innanzitutto per ringraziare Lei e tutto il Consiglio dei Ministri per l’immane sforzo che state compiendo per difendere gli italiani dalla pandemia.

Le scriviamo a nome e per conto della Federescursionismo Sicilia, associazione che rappresenta oltre 150 guide naturalistiche che operano in tutto il territorio siciliano, uno dei più ricchi, a livello nazionale, di parchi, riserve e altre aree naturali protette: 1 parco nazionale, 5 parchi regionali e 76 riserve naturali regionali. Basti pensare alle saline di Trapani, o al vulcano Etna, o alle isole Eolie, o all’oasi di Vendicari, alle quali bisogna aggiungere anche un numero considerevole di Siti di Importanza Comunitaria e di Zone di Protezione Speciale della rete Natura 2000.

Abbiamo ascoltato con molta attenzione e aspettative la sua ultima conferenza stampa di domenica 26 aprile. Purtroppo non abbiamo trovato le risposte che ci aspettavamo. Ci permettiamo quindi di formulare le nostre osservazioni, alle quali siamo sicuri Lei saprà dare seguito.

In questi giorni si parla continuamente del prossimo avvio di tante attività commerciali e professionali: bar, ristoranti, parrucchieri, estetisti, lidi balneari, cantieri, negozi di abbigliamento, tribunali, studi professionali e altro. Addirittura è stato diffuso un cronoprogramma (vero o falso che sia, poco importa) sul riavvio dei vari settori lavorativi e commerciali, da qui a marzo 2021.

Nulla si dice su quando le guide naturalistiche potranno tornare a lavorare. Purtroppo nulla è stato detto in merito alla possibilità, da parte delle guide naturalistiche, di tornare a guidare escursioni all’aperto, di condurre in siti naturali gruppi di camminatori. Nell’immediato si tratterebbe ovviamente di un turismo di prossimità, visto che i contagi non ci consentono ancora di ipotizzare un turismo interregionale e internazionale. Opportunamente muniti di mascherina e rispettando le prescrizioni del governo, sarebbe già qualcosa per ritornare lentamente a lavorare, per tornare a guadagnare, per mantenerci in esercizio. La nostra professione infatti ha bisogno di tenere il fisico allenato, tonico, per renderlo sempre pronto ad affrontare dislivelli, sentieri scoscesi, guadi, distanze e fatiche varie. Purtroppo quasi due mesi di fermo lavorativo hanno fatto regredire le nostre prestazioni fisiche.

Sul rischio contagio della nostra proposta ci sentiamo di tranquillizzarla in quanto, come può immaginare, l’escursionismo è un’attività che, rispettando le prescrizioni, si può svolgere con molta più sicurezza delle altre professioni che stanno per ripartire. Si svolge in spazi aperti ove la carica virale è notoriamente più bassa e il distanziamento sociale è sempre possibile, anche oltre il metro o i due metri di cui si parla nei vari decreti.

Ill.mo dott. Conte, abbiamo bisogno di ritornare a lavorare, di riappropriarci della nostra dignità professionale, sociale e umana. Confidiamo nella Sua sensibilità e ringraziamo ancora per l’impegno e la serietà con cui sta difendendo la salute degli italiani.

Distinti saluti

Dario Teri – Presidente Federescursionismo Sicilia

Fabio Morreale – Presidente Natura Sicula

Mathia Coco – Presidente Astrid Natura

Paolo Pennisi – Vicepresidente Federescursionismo Sicilia

Rosario Pecorella – Vicepresidente Federescursionismo Sicilia

Sebastiano Mirici – Consigliere Federescursionismo Sicilia

Tiziana Giustolisi – Consigliere Federescursionismo Sicilia

Marco Galasso – Consigliere FederEscursionismo Sicilia

Andrea Milazzo – Referente FederEscursionismo Sicilia Occidentale

Fabio Grillo – Referente FederEscursionismo Sicilia Occidentale

Francesco D’Antoni – Referente FederEscursionismo Sicilia – Prov. Messina / Isole Eolie Antonio Scaramelli

Adriana Falcone

Ettore Zaffuto

Nicoletta Taranto

Vincenzo Michelucci

Michele Di Bella

Giorgio Maria Bisagna

Martina Oddo

Davide Mangano

Beatrice Fasone

Giovanni Medico

Luca Garofalo

Simona Loreno

Francesco Galioto

Federico Militello

Piera D’Arrigo

Paolo Teri

Valeria Cannata

Salvatore Ronsisvalle

Augusto Nicolosi

Simona Sirugo

Cristina Gozzo

Edda Maria Buehlmann

Rosario Ivan Glorioso

Grazia Vitale

Fabio Cannavò

Maria Gambino

Salvatore Sidari

Natale Giudice

Marianovella Quattropani

Desirèe Mosca

Carlo Montesanti

Simone Tre Re

Davide Cremaschi

Francesco Ricceri

Alessandro Guzzetta

Marco Antonio Puggelli

Emilio Sciacca

Giacomo Buffa

Alice Weismann

Francesco Gargano

Amilcare Lorenzi

Giuseppe Veneziano

Daniela Sabella

Luisa Marino

Fabrizio Antonio Testaì

Marco Caruso

Laura Nicoletta Pezzino

Rosario Trovato

Carmelo Siscaro

Marcello Cantone

