Marina di Priolo, riapre AbilBeach: pedalò accessibile e doccia speciale tra le novità 2026

Priolo Gargallo – Mare senza barriere a Marina di Priolo. Riapre da questa mattina “AbilBeach”, il lido attrezzato e totalmente accessibile dedicato alle persone con disabilità e alle loro famiglie, con importanti novità per l’inclusione.

Apertura anticipata e servizio gratuito fino al 31 agosto

All’inaugurazione erano presenti il Sindaco Pippo Gianni, il vicesindaco Alessandro Biamonte, l’assessore alle Politiche Sociali Gipi Marullo, e Veronica Calamo, presidente della Cooperativa L’Integrazione, che gestirà il servizio per conto del Comune di Priolo Gargallo.

Fino al 31 agosto, tutti i giorni dalle 10:00 alle 18:00, gli utenti potranno accedere gratuitamente a un’area dotata di comfort specifici e personale qualificato per l’assistenza a disabilità motorie, cognitive e sensoriali.

Attrezzature complete per comfort e inclusione

Il lido offre una gamma completa di attrezzature:

Comfort & Relax: Ombrelloni e lettini dedicati.

Ombrelloni e lettini dedicati. Accesso al mare: Sedie Job e la speciale sedia “Sole-Mare” , ideale per l’ingresso in acqua e le passeggiate sul bagnasciuga.

Sedie Job e la speciale sedia , ideale per l’ingresso in acqua e le passeggiate sul bagnasciuga. Esperienze ricreative: Una canoa trasparente per vivere l’emozione del mare aperto.

Le novità della stagione 2026: tre servizi che innalzano lo standard di inclusività

Il Pedalò Accessibile: Un’attrezzatura speciale pensata per offrire un’esperienza in mare aperto. Si tratta di un modello unico in Italia insieme a quello presente a Otranto. La Doccia Speciale: Installata direttamente all’interno di AbilBeach, con un doppio soffione, in alto e in basso, che consente ai fruitori di rinfrescarsi e lavarsi comodamente anche in carrozzina. Logistica facilitata: Accesso temporaneo in auto nei pressi del lido per consentire la discesa della persona con disabilità prima di parcheggiare il mezzo.

Sindaco Gianni: “Mare senza barriere, accessibile a tutti e pulito”

«Abbiamo anticipato quest’anno l’apertura di 10 giorni per permettere anche alle persone con disabilità di godere del mare il più a lungo possibile – ha dichiarato il Sindaco Pippo Gianni –. Ancora una volta il nostro Comune dimostra di avere un mare senza barriere, accessibile a tutti e pulito. Effettuiamo regolarmente diversi esami ambientali e, nonostante la vicinanza della zona industriale, i dati confermano che il nostro mare non è inquinato».

Assessore Marullo: “80% delle postazioni già prenotate al primo giorno”

«L’intuizione di anticipare l’apertura ha avuto subito un ottimo riscontro, con l’80% delle postazioni già prenotate al primo giorno – ha dichiarato l’assessore alle Politiche Sociali Gipi Marullo –. Le persone con disabilità avevano voglia di mare e aspettavano AbilBeach. Questo traguardo è stato possibile grazie al lavoro instancabile dell’assessore Federica Limeri, che insieme al Sindaco e alla dirigente Giandolfo è riuscita a ripristinare in poco più di un mese i gravi danni causati dal ciclone Harry. Un ringraziamento speciale va alla PrioloinHouse per l’eccellente lavoro e a Fabio Cilea della Lipu e Pippo Giaquinta di Legambiente per aver coadiuvato gli interventi nel pieno rispetto delle norme di tutela dell’area».

Un modello di eccellenza regionale

Con la ripartenza di questi servizi, AbilBeach si conferma non solo un’eccellenza nel panorama nazionale, ma un modello unico in tutta la Sicilia. Un progetto concreto che abbatte le barriere architettoniche e sociali, garantendo il diritto al mare all’insegna dell’autonomia, della sicurezza e della piena partecipazione.