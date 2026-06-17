Noto, dalla Regione oltre 2 milioni di euro: 1,7 per la rete idrica, 400mila liberi

Noto – Oltre due milioni di euro dalla Regione Siciliana per il Comune di Noto. Lo annuncia il deputato regionale di Forza Italia Riccardo Gennuso, che esprime soddisfazione per lo stanziamento destinato alla manutenzione straordinaria e ai servizi essenziali del territorio.

1,7 milioni per la rete idrica: intervento atteso da tempo

«L’assegnazione a Noto di oltre due milioni di euro da parte della Regione è una buona notizia per il Comune e per tutto il Siracusano – dichiara Gennuso –. Queste somme stanziate dalla Regione confermano l’attenzione del governo regionale verso i territori più estesi e complessi da amministrare».

Oltre un milione e settecentomila euro andranno alla manutenzione straordinaria e al rifacimento della rete idrica. «Un intervento atteso da tempo per rendere l’infrastruttura adeguata alle nuove esigenze del territorio e della comunità anche in risposta al cambiamento climatico», sottolinea il deputato.

400mila euro senza vincoli di destinazione

Poco più di 400 mila euro sono invece affidati al Comune senza alcuna destinazione vincolata di spesa. «Un aspetto rilevante perché queste somme potranno essere utilizzate per un’ampia tipologia di attività: manutenzione di strade ed edifici comunali, cura del verde pubblico, sostegno ai servizi essenziali per i cittadini», spiega Gennuso.

Flessibilità fondamentale per un territorio esteso

«In un Comune come Noto, che si estende per oltre centinaia di chilometri quadrati e comprende numerose frazioni, la flessibilità nell’uso delle risorse è fondamentale per rispondere tempestivamente alle esigenze del territorio», aggiunge il deputato.

Ringraziamenti a Ingala e Schifani

Gennuso conclude ringraziando l’assessore Ingala e il Presidente della Regione Renato Schifani: «Ringrazio l’assessore Ingala e il Presidente Schifani per questo provvedimento, che darà un contributo concreto alla qualità dei servizi e alla manutenzione del patrimonio del nostro territorio».