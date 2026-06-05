Palermo blindata per Dua Lipa: proteste contro strade chiuse

Blindate le strade adiacenti piazza Croce dei Vespri a Palermo. Transenne e teli neri sbarrano il tratto di via Sant’Anna e il vicolo Valguarnera per impedire l’accesso alla Galleria d’arte moderna.

Tutto per proteggere la privacy degli sposini Dua Lipa e Callum Turner e dei loro ospiti che nel pomeriggio visiteranno la Gam, dove probabilmente ci sarà anche un buffet.

Manifesti di protesta strappati dalla security

Ma la chiusura di strade e piazze alla pubblica fruizione non piace a tutti, nonostante il sindaco Roberto Lagalla parli di “ritorno pubblicitario eccezionale per Palermo”.

Sui muri di quelle strade sono apparsi manifesti, poi strappati da qualcuno della security della coppia, in cui è scritto: “Palermo is not for rent. La nostra piazza non è il tuo salotto”. “Gli spazi pubblici appartengono a tutti, rivendichiamo il diritto di viverli liberi dal profitto privato”. “Libertà di movimento”.

“Hanno chiuso piazza Croce dei Vespri per questa ‘picciuttedda’. Cose da pazzi, a me non interessa”, si sente dire da un gruppo incredulo di passanti.