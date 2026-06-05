Our website use cookies to improve and personalize your experience and to display advertisements(if any). Our website may also include cookies from third parties like Google Adsense, Google Analytics, Youtube. By using the website, you consent to the use of cookies. We have updated our Privacy Policy. Please click on the button to check our Privacy Policy.
Ok, I Agree
Eventi, Palermo, Sicilia

Palermo blindata per Dua Lipa: proteste contro strade chiuse

.Transenne e teli neri bloccano via Sant'Anna e vicolo Valguarnera per proteggere la privacy della popstar e degli ospiti in visita alla Gam. Manifesti di protesta: "La nostra piazza non è il tuo salotto". Il sindaco Lagalla parla di "ritorno pubblicitario eccezionale".
Redazione0 Comments1 Min Read

Blindate le strade adiacenti piazza Croce dei Vespri a Palermo. Transenne e teli neri sbarrano il tratto di via Sant’Anna e il vicolo Valguarnera per impedire l’accesso alla Galleria d’arte moderna.

Tutto per proteggere la privacy degli sposini Dua Lipa e Callum Turner e dei loro ospiti che nel pomeriggio visiteranno la Gam, dove probabilmente ci sarà anche un buffet.

Manifesti di protesta strappati dalla security

Ma la chiusura di strade e piazze alla pubblica fruizione non piace a tutti, nonostante il sindaco Roberto Lagalla parli di “ritorno pubblicitario eccezionale per Palermo”.

Sui muri di quelle strade sono apparsi manifesti, poi strappati da qualcuno della security della coppia, in cui è scritto: “Palermo is not for rent. La nostra piazza non è il tuo salotto”. “Gli spazi pubblici appartengono a tutti, rivendichiamo il diritto di viverli liberi dal profitto privato”. “Libertà di movimento”.

“Hanno chiuso piazza Croce dei Vespri per questa ‘picciuttedda’. Cose da pazzi, a me non interessa”, si sente dire da un gruppo incredulo di passanti.

By Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Related Posts