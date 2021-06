Priolo, come prenotare i vaccini

I cittadini residenti a Priolo Gargallo potranno prenotarsi sulla piattaforma online, per la somministrazione del vaccino, anche in uno degli altri 10 comuni del siracusano con lo stesso CAP di Priolo, per poi effettuare la vaccinazione al Cerica.

A comunicarlo l’ASP di Siracusa, che ha rilevato qualche criticità nelle prenotazioni online, dovute al fatto che 11 comuni della provincia presentano lo stesso CAP, 96010; pertanto, quando un residente a Priolo per prenotarsi immette il CAP del proprio comune, la piattaforma lo rimanda ad uno degli altri comuni con lo stesso codice di avviamento postale. Il suggerimento è quello di prenotarsi comunque e poi presentarsi al Cerica lo stesso giorno per la vaccinazione.

Intanto, alla luce della circolare ministeriale trasmessa alle Regioni, in Sicilia l’iniziativa “Open Day” è riservata alla popolazione di età pari o superiore ai 60 anni.

A coloro che hanno un’età inferiore a 60 anni e hanno già ricevuto la prima dose del vaccino AstraZeneca, saranno garantite le seconde dosi con sieri Pfizer o Moderna, a partire da domani, domenica 13 giugno. A comunicarlo l’assessorato regionale alla Salute.

