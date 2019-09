Priolo, festival internazionale del folklore: oggi pomeriggio la sfilata

Continuano gli eventi organizzati dall’Amministrazione guidata dal Sindaco, Pippo Gianni, nell’ambito del festeggiamenti dell’Angelo Custode, Santo Patrono di Priolo Gargallo. Oggi, domenica 29 settembre, a partire dalle 15:00, si terrà il Grand Prix provinciale di corsa, che si snoderà per le principali vie cittadine. Alle 17:30, Festival Internazionale del Folklore, con sfilata per le vie del centro storico. Parteciperanno 10 gruppi, provenienti da Venezuela, Bolivia, Moldavia, Serbia, Bielorussia. Presente anche “Città di Grotte”, oltre ai gruppi “Fiore del Mandorlo” di Agrigento, “Palmarum Insula” di Augusta, “Val di Noto” di Avola e “Sicilia mia Bedda” di Priolo Gargallo. Il corteo partirà da via Edison e proseguirà per le vie Castel Lentini, Pentapoli, delle Cave, Angelo Custode, poi si immetterà nuovamente in via Castel Lentini,, costeggerà la parrocchia dell’Immacolata, scenderà in piazza Quattro Canti, per arrivare presso la piazza dell’Autonomia Comunale. Qui, a partire dalle 19,15, si terrà l’esibizione sul palco di tutti i gruppi partecipanti. “Un grande spettacolo – ha commentato il Sindaco, Pippo Gianni – che abbiamo voluto nel nostro paese per divulgare antiche tradizioni popolari . Questi gruppi – ha concluso il primo cittadino – sono da sempre impegnati nella ricerca storica di strumenti musicali, sonorità, canti e balli con influenze etniche e popolari, tramandate nel corso dei secoli”.

