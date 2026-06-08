Pattinaggio, oro per Andrea Bianchi ai Campionati Italiani

Priolo Gargallo – Ancora un trionfo per i colori priolesi. Andrea Bianchi, atleta dell’ASD Skating in Line Priolo, ha conquistato la medaglia d’oro ai Campionati Italiani di pattinaggio corsa, categoria R12, disputati lo scorso fine settimana a Elmas (Cagliari).

Il giovane pattinatore ha fatto registrare il miglior tempo nella gara del giro crono ad atleti contrapposti, imponendosi tra i migliori talenti nazionali del Trofeo Skate Italia.

Un risultato che conferma la tradizione vincente della Skating in Line Priolo: nel palmares dell’associazione figurano due titoli nazionali e un titolo europeo conquistati da Adam Maiorca (che ha rappresentato l’Italia anche ai Mondiali in Cina), due titoli nazionali con Gioele Siringo e diverse medaglie con Sofia Guercio e Chiara Di Pasquale.

Il sindaco Pippo Gianni e il vicesindaco Alessandro Biamonte si sono congratulati con l’atleta e con tutte le famiglie che sostengono i ragazzi, portando in alto il nome di Priolo in Italia e in Europa.

«Grazie allo straordinario impianto del Pattinodromo di Priolo e al supporto dell’Amministrazione, insieme ai ragazzi e alle loro famiglie siamo una grande squadra», ha dichiarato la Skating in Line Priolo.