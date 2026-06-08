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Priolo Gargallo, sport

Pattinaggio, oro per Andrea Bianchi ai Campionati Italiani

L'atleta della Skating in Line Priolo trionfa nella categoria Ragazzi. Confermata l'eccellenza dell'associazione priolese
Redazione0 Comments1 Min Read

Priolo Gargallo – Ancora un trionfo per i colori priolesi. Andrea Bianchi, atleta dell’ASD Skating in Line Priolo, ha conquistato la medaglia d’oro ai Campionati Italiani di pattinaggio corsa, categoria R12, disputati lo scorso fine settimana a Elmas (Cagliari).

Il giovane pattinatore ha fatto registrare il miglior tempo nella gara del giro crono ad atleti contrapposti, imponendosi tra i migliori talenti nazionali del Trofeo Skate Italia.

Un risultato che conferma la tradizione vincente della Skating in Line Priolo: nel palmares dell’associazione figurano due titoli nazionali e un titolo europeo conquistati da Adam Maiorca (che ha rappresentato l’Italia anche ai Mondiali in Cina), due titoli nazionali con Gioele Siringo e diverse medaglie con Sofia Guercio e Chiara Di Pasquale.

Il sindaco Pippo Gianni e il vicesindaco Alessandro Biamonte si sono congratulati con l’atleta e con tutte le famiglie che sostengono i ragazzi, portando in alto il nome di Priolo in Italia e in Europa.

«Grazie allo straordinario impianto del Pattinodromo di Priolo e al supporto dell’Amministrazione, insieme ai ragazzi e alle loro famiglie siamo una grande squadra», ha dichiarato la Skating in Line Priolo.

By Redazione

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