Le Metamorfosi di Peparini alla Neapolis dal 21 giugno

Siracusa – Un viaggio immersivo tra mito e natura. Debutta il 21 giugno alle 21:15 nella Latomia del Paradiso Le Metamorfosi da Ovidio, la nuova creazione originale di Giuliano Peparini coprodotta dal Parco archeologico di Siracusa e dalla Fondazione INDA.

Lo spettacolo site-specific, tratto dal poema epico di Ovidio nella traduzione di Caterina Mordeglia e con adattamento drammaturgico di Francesco Morosi, sarà in scena fino al 5 luglio con doppia replica serale (ore 21:15 e 22:15) il 21, 22, 24, 25, 27, 28 giugno e dall’1 al 5 luglio.

Un percorso itinerante che coinvolge oltre 60 giovani artisti: attori dell’Accademia del Dramma Antico (Giulia Acquasana, Clara Borghesi, Gabriele Crisafulli come narratori e Gabriele Beddoni nel ruolo di Narciso), performer della Peparini Academy e quattro studenti del Liceo Musicale Tommaso Gargallo.

«Mettere in scena Le Metamorfosi è un’opportunità fantastica – ha dichiarato Peparini –. Daremo la possibilità a questi ragazzi di esprimersi in un luogo unico e di trasmettere loro il messaggio che i sogni si possono realizzare».

Lo spettacolo integra coreografie di Francesco Saracino, videomapping di Vincenzo Villani, costumi di Valentina Davoli e disegno luci di Francesco Angeloni.

«È motivo di grande orgoglio che attraverso la magia del teatro luoghi così belli tornino a vivere», ha affermato Francesco Italia, presidente INDA. Il direttore del Parco Carmelo Bennardo ha sottolineato come l’iniziativa rientri in un progetto per rendere fruibile il sito archeologico anche in orario serale.