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Eventi, Sicilia, Siracusa

Le Metamorfosi di Peparini alla Neapolis dal 21 giugno

Redazione0 Comments1 Min Read

Siracusa – Un viaggio immersivo tra mito e natura. Debutta il 21 giugno alle 21:15 nella Latomia del Paradiso Le Metamorfosi da Ovidio, la nuova creazione originale di Giuliano Peparini coprodotta dal Parco archeologico di Siracusa e dalla Fondazione INDA.

Lo spettacolo site-specific, tratto dal poema epico di Ovidio nella traduzione di Caterina Mordeglia e con adattamento drammaturgico di Francesco Morosi, sarà in scena fino al 5 luglio con doppia replica serale (ore 21:15 e 22:15) il 21, 22, 24, 25, 27, 28 giugno e dall’1 al 5 luglio.

Un percorso itinerante che coinvolge oltre 60 giovani artisti: attori dell’Accademia del Dramma Antico (Giulia Acquasana, Clara Borghesi, Gabriele Crisafulli come narratori e Gabriele Beddoni nel ruolo di Narciso), performer della Peparini Academy e quattro studenti del Liceo Musicale Tommaso Gargallo.

«Mettere in scena Le Metamorfosi è un’opportunità fantastica – ha dichiarato Peparini –. Daremo la possibilità a questi ragazzi di esprimersi in un luogo unico e di trasmettere loro il messaggio che i sogni si possono realizzare».

Lo spettacolo integra coreografie di Francesco Saracino, videomapping di Vincenzo Villani, costumi di Valentina Davoli e disegno luci di Francesco Angeloni.

«È motivo di grande orgoglio che attraverso la magia del teatro luoghi così belli tornino a vivere», ha affermato Francesco Italia, presidente INDA. Il direttore del Parco Carmelo Bennardo ha sottolineato come l’iniziativa rientri in un progetto per rendere fruibile il sito archeologico anche in orario serale.

By Redazione

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